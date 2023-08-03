Перші результати наступу: які території звільнили Сили оборони під час літньої кампанії (карта)

На Бердянському напрямку Сили оборони зайняли Старомайорське з перспективою розвинути наступ у бік важливого населеного пункту Старомлинівка. На флангах під Бахмутом українські бійці зайняли ключові висоти і звільнили 37 кв. км території.

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Протягом усього липня Сили оборони продовжували наступальні операції на південному та східному фронтах і досягли певних успіхів. Фокус зібрав інформацію про те, як проходить літня наступальна кампанія української армії, на яких напрямках вдалося досягти переваги і які населені пункти були звільнені.

Збройні сили України з початку літа активізували зусилля на кількох ключових ділянках багатокілометрового фронту. І незважаючи на те, що загальний перебіг контрнаступу проходить, за словами президента Володимира Зеленського, "не так швидко, як хотілося б", українським військам удалося заволодіти ініціативою на Бахмутському напрямку, звільнити низку населених пунктів на стику Донецької і Запорізької областей і зайняти рубежі в районі Работиного і П'ятихаток Запорізької області.

Бахмутський напрямок

Однією з найгарячіших ділянок фронту залишається Бахмутський напрямок, де Сили оборони із запеклими боями зуміли просунутися на флангах. Зокрема, на північний захід від Бахмута в районі Оріхово-Василівки бійці ЗСУ вибили окупантів із займаних позицій і взяли під контроль дорогу М103, що з'єднує Бахмут і Слов'янськ. Противник змушений був відійти, зазнаючи великих втрат. Про це йшлося у зведенні Генштабу ЗСУ від 19 липня.

На південному фланзі Бахмутського напрямку українські захисники з боями зайняли вигідні рубежі на ділянці фронту Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка. Особливо сприятливо склалася обстановка на підступах до Кліщіївки, де наші бійці зайняли панівні висоти, які дають змогу коригувати артилерійський вогонь по логістичних маршрутах у тилу противника.

Ситуацію на південному фланзі Бахмута прокоментували західні експерти. Зокрема, оглядач The War Zone Говард Альтман зазначив, що, втративши ключові позиції біля Кліщіївки, російське командування тепер побоюється, що українські війська зможуть розвинути успіх на північ від населеного пункту й узяти під контроль дорогу, що з'єднує саму Кліщіївку і безпосередньо Бахмут.

Зі свого боку підрозділи ЗС РФ 27 липня робили спроби відбити втрачені позиції на цій ділянці фронту. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, бої мають запеклий характер, противник вів інтенсивний вогонь, проте українські війська відбили штурми й утримали зайняті рубежі.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку10 травня. Джерело: deepstatemap.live

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку. 2 серпня. Джерело: deepstatemap.live

Згідно з останніми офіційними даними, протягом останнього тижня окупанти всіма силами намагалися зупинити просування українських військ, але Сили оборони продовжували йти вперед. У підсумку, на Бахмутському напрямку було звільнено 37 кв. км української території, а за 7 днів наші бійці повернули 2 кв. км.

Бердянський напрямок

Значних успіхів досягли Сили оборони на ділянці фронту на кордоні Запорізької та Донецької областей. Під час літньої наступальної кампанії українські захисники звільнили на південь від Великої Новосілки населені пункти Макарівку, Сторожове, Нескучне, Благодатне, Новодарівку і Старомайорське.

Зазначимо, що Старомайорське — село у Волноваському районі Донецької області, розташоване на березі річки Мокрі Яли. Його площа становить 2 кв км, і до війни в ньому проживали близько 280 осіб.

Як розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, під час боїв за Старомайорське українські захисники зіткнулися зі щільним вогнем супротивника — росіяни активно задіяли артилерію та авіацію, проте населений пункт 27 липня все ж таки було зайнято українськими військами.

Українські експерти оцінили перспективи Сил оборони на цьому напрямку з урахуванням рельєфу місцевості. На думку оглядачів Defence Express, у наших бійців відкривається можливість виходу на важливий населений пункт Старомлинівка, після чого можна спрямувати удар у будь-якому напрямку, зокрема й у бік Маріуполя, до якого приблизно 90 км, що зрештою може призвести до зміни конфігурації фронту.

Карта бойових дій на Бердянському напрямку. 1 червня. Джерело: deepstatemap.live

Карта бойових дій на Бердянському напрямку. 2 серпня. Джерело: deepstatemap.live

Існує думка, що звільнення низки населених пунктів на південь від Великої Новосілки свідчить про те, що українські війська пройшли першу лінію оборони противника. Зокрема, військовий оглядач Олександр Коваленко зазначив, що українські бійці буквально впираються в основну лінію оборони, де їм доведеться зустрітися з новими складнощами, тож надто швидких результатів очікувати не варто.

Просування на південь від Оріхового

Після звільнення населеного пункту П'ятихатки в західній частині Запорізької області Сили оборони просуваються на південь у районі Оріхового в напрямку населеного пункту Роботине. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, імовірно, це один із напрямків "основного удару" ЗСУ на півдні України. 27 липня стало відомо, що безпосередньо на схід від Роботиного українські бійці просунулися в межах 2,5 км. При цьому, за даними офіційних джерел, підрозділи ЗСУ закріпилися на зайнятих рубежах.

Тим часом на цій ділянці фронту Сили оборони зіткнулися з масштабними мінними полями, щільним артилерійським вогнем противника та авіаударами. Оцінюючи ситуацію, британський генерал Річард Берронс зазначив, що на сьогодні можна говорити про першу фазу наступу ЗСУ на цьому напрямку, під час якої з'ясувалося, що сили РФ тендітні та розтягнуті. Через це українці можуть знайти слабкі місця в обороні і прорвати російські укріплення, де обороняється виснажений і виснажений противник, вважає генерал.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку. 1 червня. Джерело: deepstatemap.live

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку. 2 серпня. Джерело: deepstatemap.live

За словами спікера Сил оборони Таврійського напряму капітана Валерія Шершня, позиції російських військ 30 липня було посилено підрозділами, які прибули з Маріуполя.

"У районі Роботиного помічено посилення оборони ворога в живій силі, яка прибула з Маріуполя", — сказав Шершень.

Утримування позицій

Своєю чергою противник накопичує сили на інших ділянках фронту. Зокрема, під Мар'їнкою та Авдіївкою тривають запеклі бої. Підрозділи ЗС РФ намагаються оточити Авдіївку з півдня в районі Водяного та Опитного, і з півночі — на ділянці лінії Крута Балка та Кам'янка.

Як повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, якщо росіянам вдасться оточити Авдіївку, то вони матимуть можливість відкрити оперативний простір у бік Карлівки та Покровська.

Також окупанти роблять спроби штурмувати українські позиції в Мар'їнці, кидаючи в бій загони "Шторм-Z". За словами спікера Сил оборони Таврійського напрямку, Сили оборони стримують удари російських підрозділів.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку. 2 серпня. Джерело: deepstatemap.live

"Продовжуємо стримувати російський наступ на околицях міста Мар'їнка. Тут зафіксовано 18 бойових зіткнень. Як особливість відзначаємо нарощування інтенсивності штурмових дій противника в Мар'їнці. Йдеться про штурми загонів "Шторм-Z" із застосуванням бронегруп, особливо на напрямку Олександрівка — Мар'їнка", — прокоментував Шершень.

Куп'янсько-Лиманський напрямок

Українські захисники продовжують відбивати атаки ЗС РФ на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Як повідомила Ганна Маляр, противник безуспішно намагався штурмувати рубіж річки Оскіл і хотів знайти слабкі місця в українській обороні, зокрема й у районі Срібнянського лісу.

На цих ділянках окупанти активно застосовують артилерію з метою придушити позиції ЗСУ на підступах до Лиману. Деякі військові експерти припускають, що російські війська намагаються створити ґрунт для оточення українського угруповання в районі Сіверська. Саме тому противник активізував свої дії в районах населених пунктів Діброва та Торське.

Карта бойових дій на Куп'янсько-Лиманському напрямку. 2 серпня. Джерело: deepstatemap.live

Також 30 липня стало відомо, що українські захисники успішно провели стабілізаційні операції в напрямку Сватового Луганської області. Їм вдалося вибити противника в районі населеного пункту Надія та частини Новоєгорівки.

Що стосується стратегічних перспектив літньої наступальної кампанії ЗСУ, то українське військове керівництво, ймовірно, налаштоване оптимістично. Так, начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов 28 липня заявив, що скоро Збройні сили України увійдуть на територію окупованого росіянами Криму.