"Ворог вибитий": у DeepState заявили про успіхи ЗСУ в районі Сватового (карта)

За даними аналітиків, на Сватівському напрямку проведено стабілізаційні заходи, а Сили оборони змогли зупинити просування ЗС РФ завдяки передислокації резервів.

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Бійцям Збройних Сил України вдалося вибити російських окупантів у районі населеного пункту Надія та частини Новоєгорівки. Про це повідомляє моніторинговий канал DeepState.

За даними джерела, у напрямку Сватове Луганської області було успішно проведено стабілізаційні операції силами оборони України.

"На Сватівському напрямку проведено стабілізаційні заходи, де Силами оборони України було вибито ворога з району Надії та частини Новоєгорівки. Завдяки підтягнутим резервам та додатковим силам, окупанта було зупинено", — йдеться в повідомленні.

Сватівський напрямок

У вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що українські захисники відбили атаки ворога на схід від Берестового Харківської області на Куп'янському напрямку. Ворог намагався атакувати в районі міста Мар'їнка та Перемоги Донецької області.

На інших напрямках ворог завдає авіаційних та артилерійських ударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Зокрема, на Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Іванівки, Серебрянки і Спірного Донецької області. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Кліщіївки, Білої Гори та Костянтинівки.

Нагадаємо, 29 липня в ISW заявили, що в Кремлі почали більше перейматися наслідками наступу України, яка прагне звільнити свої території. Як зазначили аналітики, ініціатива Міноборони Росії щодо збільшення максимального віку призову з 27 до 30 років викликала бурхливу дискусію серед кремлівських чиновників.