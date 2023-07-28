Українська висадка в Нормандії: The Times про новий імпульс наступу ЗСУ

Російські війська по підручнику побудували оборонні укріплення, а також затикають прогалини резервами. Україна атакує одразу в декількох напрямках, щоб виснажити резерви ворога й піти на прорив.

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Поштовх української армії до нової хвилі контрнаступу порівнюють із висадкою союзників в Нормандії часів Другої світової війни. Про це пише британська газета The Times.

В Запорізькій області точаться запеклі бої, в яких беруть участь навчені українські солдати на західній техніці. Попри всі мінні поля, артилерійські удари та російську авіацію, українські війська досягають певних успіхів в районі Оріхова. Російська окупаційна влада стверджує, що в наступ йде військо, яке має близько 100 одиниць техніки, включно з танками Leopard, БМП Bradley та іншими зразками озброєння.

Також вважається, що касетні боєприпаси, які постачають Сполучені Штати, відіграють успішну роль у знищенні російських мінних полів і оборонних позицій. Генерал сер Річард Берронс, колишній голова Об’єднаного командування Великої Британії, заявив, що бої під Оріховом були "лише першим ударом". Проте стало зрозуміло, що ЗС РФ крихкі та розтягнуті. Україні треба знайти слабкі місця в обороні ворога.

Український контрнаступ сповільнився через вологу погоду, але друга хвиля танків і бронетехніки може прорвати російські оборонні лінії, вважають західні офіційні особи. Нові бригади чекають свого часу для вступу в бій. Вони можуть подолати російські сили, які виснажені місяцями боїв та ослаблені.

Берронс також порівняв спробу Росії зірвати просування України з висадкою союзників на півночі Франції під час Другої світової війни. Від того, наскільки швидко РФ зможе перекидати додаткові сили на фронт, буде залежати успіх ЗСУ. РФ побудувала оборонні споруди за всіма підручниками.

"У дні після D-Day німці надто повільно доставляли свої танки в потрібні місця, тому що вони були надто далеко. Якби ці танки з’явилися того дня, союзники ніколи б не вийшли з берега", – сказав Берронс.

Старший науковий співробітник Королівського інституту обʼєднаних служб оборони Джек Уотлінг заявив, що ЗСУ атакують одразу на всіх напрямках, щоб виснажити російські резерви, якими зараз ворог затикає слабкі місця.

Нагадаємо, 27 липня ЗМІ писали, що Україна змогла прорізати одне з мінних полів, а тому нарощує темпи контрнаступу.

Також 27 липня ЗМІ повідомили, що Україна розраховує на прорив, але ще багато роботи попереду.