Украинская высадка в Нормандии: The Times о новом импульсе наступления ВСУ

Российские войска по учебнику построили оборонительные укрепления, а также затыкают бреши резервами. Украина атакует сразу в нескольких направлениях, чтобы истощить резервы врага и пойти на прорыв.

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Толчок украинской армии к новой волне контрнаступления сравнивают с высадкой союзников в Нормандии времен Второй мировой войны. Об этом пишет британская газета The Times.

В Запорожской области идут ожесточенные бои, в которых участвуют обученные украинские солдаты на западной технике. Несмотря на все минные поля, артиллерийские удары и российскую авиацию, украинские войска достигают определенных успехов в районе Орехова. Российские оккупационные власти утверждают, что в наступление идет войско, которое имеет около 100 единиц техники, включая танки Leopard, БМП Bradley и другие образцы вооружения.

Также считается, что кассетные боеприпасы, которые поставляют Соединенные Штаты, играют успешную роль в уничтожении российских минных полей и оборонительных позиций. Генерал сэр Ричард Берронс, бывший глава Объединенного командования Великобритании, заявил, что бои под Ореховом были "лишь первым ударом". Из них стало понятно, что ВС РФ хрупкие и растянутые. Украине надо найти слабые места в обороне врага.

Украинское контрнаступление замедлилось из-за плохой погоды, но вторая волна танков и бронетехники может прорвать российские оборонительные линии, считают западные официальные лица. Новые бригады ждут своего часа для вступления в бой. Они могут преодолеть российские силы, которые истощены месяцами боев и ослаблены.

Берронс также сравнил попытку России сорвать продвижение Украины с высадкой союзников на севере Франции во время Второй мировой войны. От того, насколько быстро РФ сможет перебрасывать дополнительные силы на фронт, будет зависеть успех ВСУ. РФ построила оборонительные сооружения по всем учебникам.

"В дни после D-Day немцы слишком медленно доставляли свои танки в нужные места, потому что они были слишком далеко. Если бы эти танки появились в тот день, союзники никогда бы не вышли с берега", — сказал Берронс.

Старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб обороны Джек Уотлинг заявил, что ВСУ атакуют сразу на всех направлениях, чтобы истощить российские резервы, которыми сейчас враг затыкает слабые места.

Напомним, 27 июля СМИ писали, что Украина смогла прорезать одно из минных полей, а потому наращивает темпы контрнаступления.

Также 27 июля СМИ сообщили, что Украина рассчитывает на прорыв, но еще много работы впереди.