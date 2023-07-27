Крупная механизированная операция: Украина рассчитывает на прорыв, но еще много работы, — СМИ

По данным журналистов, остается неясным, задействовала ли Украина уже свои основные наступательные силы в контрнаступлении. А основная часть российских войск будет сосредоточена на северном участке.

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По некоторым данным, ВСУ провели крупную механизированную операцию и прорвали часть заранее подготовленной российской обороны к востоку от Запорожья. Основные события разворачиваются в районе населенного пункта Роботино, расположенного к юго-востоку от Орехова. Об этом рассказал британский военный исследователь Шон Белл, сообщает Sky News.

Установить, что в действительности происходит, сложно, т.к. Украина обычно не комментирует ход операций, а представители российской стороны часто преувеличивают численность наступающих сил, чтобы подчеркнуть свои успехи в отражении контрнаступления ВСУ.

По информации российских источников, три батальона украинских солдат провели "массированный штурм" российской линии обороны, в котором было задействовано свыше 80 бронемашин.

Имеющиеся данные указывают на то, что Силы обороны Украины прорвали первую линию позиций РФ: есть кадры бронетранспортера Bradley и танка Т-72 в 2,5 км к югу от российских позиций.

Остается неясным, задействовала ли Украина уже свои основные наступательные в контрнаступлении.

Скорее всего, основная часть российских сил будет сосредоточена на северном участке, а Украина будет стремиться быстро развить любой достигнутый успех.

Вместе с тем Азовское море находится примерно в 100 км от упомянутого района, поэтому предстоит еще долгий путь, чтобы в конечном итоге перерезать российский сухопутный мост между Крымом и Донбассом.

Напомним, что накануне, 26 июля, СМИ сообщали, что Силы обороны "добились очень хороших результатов".

Также сообщалось, СМИ выделили три основные причины, объясняющие, почему ВСУ получили новый импульс в контрнаступлении.