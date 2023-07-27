"Очень хорошие результаты": ВСУ пошли в большое наступление на юге Украины, — Bloomberg

Аналитики Института изучения войны уверяют, что украинские силы уже могли прорвать некоторые заранее подготовленные российские оборонительные позиции.

Related video

Украинские бойцы пошли в большое наступление на Южном направлении. Об этом пишет издание Bloomberg 26 июля.

Журналисты отметили, что это происходит почти через два месяца после начала украинского наступления на хорошо укрепленные российские оборонительные линии. К этому времени прогресс был медленным из-за вражеских минных полей и танковых заграждений.

Издание ссылается на слова президента Украины Владимира Зеленского, который подтвердил успехи ВСУ на фронте.

"Слава всем, кто защищает Украину! Кстати, наши ребята на передовой сегодня показали очень хорошие результаты. Молодцы! Подробности позже", — сказал Владимир Зеленский.

Также Bloomberg пишет, что о значительных усилиях со стороны украинских бойцов сообщали и российские чиновники. В свою очередь аналитики Института изучения войны заявили, что ВСУ "начали значительную механизированную контрнаступательную операцию" на западе Запорожской области. В частности, они "кажется, прорвали отдельные заранее подготовленные российские оборонительные позиции". По их словам, результаты наступления пока непонятны из-за того, что "российские источники предоставили широкий спектр расходящихся утверждений относительно масштаба как атаки, так и связанных с ней украинских потерь".

Напомним, 26 июля издание The New York Times, ссылаясь на слова двух представителей Пентагона, заявило, что Вооруженные силы Украины начали "главный удар" на юго-востоке страны. В частности, комментарии официальных лиц Пентагона совпали с некоторыми заявлениями оккупантов об усилении атак ВСУ с привлечением западной техники.

Также по данным The New York Times от 26 июля, ВСУ смогут разорвать важную логистическую линию россиян и попытаться зайти в тыл Бахмута. Для этого им нужно удержать свои позиции и продвинуться в направлении Кременной.