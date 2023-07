ВСУ смогут разорвать важную логистическую линию России, — NYT

Украинские военные считают, что Кремль никогда не откажется от планов захватить весь Донбасс.

Украинские военные смогут разорвать важную логистическую линию врага и попытаться зайти в тыл Бахмута, если удержат свои позиции и продвинутся в направлении Кременной. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Журналисты издания, ссылаясь на украинских военных, отметили, что боевые действия в направлении Купянска и Лимана усилились, в частности, враг пошел в штурм. В результаты оккупанты заявили о небольших прорывах по линии фронта от Купянска до Кременной. Однако аналитики из Вашингтонского мозгового центра Institute for the Study of War заявили, что за последние недели успехи российских войск в этом направлении были незначительными.

Украинские военные рассказали изданию, что сейчас происходят бои по шаблону, когда РФ пытается получить небольшие успехи, полагаясь на большие объемы личного состава и вооружения. В частности, перед штурмом россияне выпускают по украинским позициям десятки ракет и минометов, а затем отправляют штурмовые отряды "Z", которые состоят из заключенных.

В свою очередь украинские военные считают, что в России никогда не отказываются от планов покорить Донбасс. В частности, прорыв украинских линий на севере и продвижение россиян к Лиману обеспечило бы Кремлю то, что "он мог бы представить как победу". Однако, если ВСУ удержат свои позиции и смогут продвинуться в направлении Кременной, то смогут "разорвать важную логистическую линию России и попытаться обогнуть тыл Бахмута".

Напомним, 26 июля Фокус рассказывал, что обозреватель Говард Альтман считает, что отступление российских войск из Андреевки и занятые ВСУ высот возле Клещиевки, могут свидетельствовать о перспективах окружения украинскими войсками Бахмута.

23 июля российский правозащитник Владимир Осечкин заявил, что Россия готовит на отправку в горячие точки Донбасса свои элитные воздушно-десантные войска (ВДВ).