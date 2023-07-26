Петля затягивается: западные эксперты оценили успехи Сил обороны под Бахмутом, — карта

По словам обозревателя Говарда Альтмана, россияне обстреливают позиции у Андреевки, опасаясь корректировки огня по своим позициям в районе Клещиевки и ее тылам. В противном случает войска РФ могут лишиться резервов.

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На сегодняшний день Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта, где идут ожесточенные бои. По мнению западных экспертов отступление российских войск из Андреевки и занятые бойцами Сил обороны высоты у Клещиевке, могут свидетельствовать о перспективах окружения украинскими войсками Бахмута. Об этом говорится в материале The War Zone от 25 июля.

Автор публикации Говард Альтман проанализировал заявления украинских и зарубежных источников, которые сообщали о ситуации вокруг Бахмута. Прежде всего были отмечены успехи украинских сил возле села Андреевка, откуда оккупанты были вынуждены отойти.

Сейчас по этому участку российская артиллерия ведет ожесточенный огонь. Это объясняется тем, что расположенные высоты возле Андреевки позволяют корректировать огонь непосредственно по Клещиевке и ее тылам, препятствуя таким образом обороняющимся силам РФ подтягивать резервы.

Отметим, что в приблизительно 4 км восточнее Андреевки находится населенный пункт Отрадовка, через который проходит дорога, соединяющая Бахмут и Горловку.

Также Альтман обратил внимание на сообщение российского канала Grey Zone, который написал 25 июля, что ситуация на южном фланге под Бахмутом складывается не в пользу российских войск.

"Подразделения ВС России были вынуждены отойти и оставить ряд территорий с опорными пунктами и господствующими высотами", — говорится в сообщении.

Кроме того противник опасается, что в районе Клещиевки украинские войска, заняв позиции на высотах, могут развить успех к северу от населенного пункта и отрезать дорогу, которая соединяет саму Клещиевку и непосредственно Бахмут.

Карта боевых действий под Бахмутом. Источник: deepstatemap.live

О продвижении украинских войск сообщил и представитель Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам украинская армия медленно, но неуклонно продвигается на юг и восток.

"Украинцы утверждают, что пока им удается сдерживать продвижение российских войск, добиваясь все новых и новых успехов в контрнаступлении", — подытожил обозреватель The War Zone.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, 25 июля украинским войскам удалось закрепиться у населенного пункта Старомайорское, Донецкой области, несмотря на мощное сопротивление противника. В свою очередь ВС РФ пытались безуспешно наступать возле Работино — все атаки были отбиты Силами обороны.