Петля затягується: західні експерти оцінили успіхи Сил оборони під Бахмутом, — карта

За словами оглядача Говарда Альтмана, росіяни обстрілюють позиції біля Андріївки, побоюючись коригування вогню по своїх позиціях у районі Кліщіївки та її тилах. В іншому випадку війська РФ можуть втратити резерви.

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На сьогодні Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту, де тривають запеклі бої. На думку західних експертів відступ російських військ з Андріївки та зайняті бійцями Сил оборони висот біля Кліщіївки, можуть свідчити про перспективи оточення українськими військами Бахмута. Про це йдеться в матеріалі The War Zone від 25 липня.

Автор публікації Говард Альтман проаналізував заяви українських і закордонних джерел, які повідомляли про ситуацію навколо Бахмута. Насамперед було відзначено успіхи українських сил біля села Андріївка, звідки окупанти були змушені відійти.

Зараз по цій ділянці російська артилерія веде запеклий вогонь. Це пояснюється тим, що розташовані висоти біля Андріївки дають змогу коригувати вогонь безпосередньо по Кліщіївці та її тилах, перешкоджаючи в такий спосіб силам, що обороняються, РФ підтягувати резерви.

Зазначимо, що приблизно за 4 км на схід від Андріївки розташований населений пункт Одрадівка, через який проходить дорога, що з'єднує Бахмут і Горлівку.

Також Альтман звернув увагу на повідомлення російського каналу Grey Zone, який написав 25 липня, що ситуація на південному фланзі під Бахмутом складається не на користь російських військ.

"Підрозділи ЗС Росії були змушені відійти і залишити низку територій з опорними пунктами і панівними висотами", — йдеться в повідомленні.

Крім того, противник побоюється, що в районі Кліщіївки українські війська, зайнявши позиції на висотах, можуть розвинути успіх на північ від населеного пункту та відрізати дорогу, яка з'єднує саму Кліщіївку і безпосередньо Бахмут.

Карта бойових дій під Бахмутом. Джерело: deepstatemap.live

Про просування українських військ повідомив і представник Пентагону Сабріна Сінгх. За її словами українська армія повільно, але неухильно просувається на південь і схід.

"Українці стверджують, що поки що їм вдається стримувати просування російських військ, домагаючись усе нових і нових успіхів у контрнаступі", — підсумував оглядач The War Zone.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 25 липня українським військам вдалося закріпитися біля населеного пункту Старомайорське Донецької області, незважаючи на потужний опір противника. Своєю чергою, ЗС РФ намагалися безуспішно наступати біля Роботиного — усі атаки були відбиті Силами оборони.