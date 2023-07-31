Понад 170 боїв за тиждень: у Міноборони розповіли, що зараз відбувається на фронті (карта)

ЗС РФ зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, але всі штурмові операції противника закінчуються безуспішно.

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Українські військові продовжують контрнаступ на всіх ділянках фронту і звільняють нові території. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі 31 липня поділилася новинами за останній тиждень.

За її словами, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої. Загалом між Збройними силами України та ЗС РФ за минулі 7 днів відбулося понад 170 боїв.

Куп'янський напрямок: подробиці

Противник намагався штурмувати і хотів знайти слабкі місця в українській обороні, але безуспішно.

"Активно намагався наступати в районах південніше Новоселівського з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл. Але безуспішно. Наші сили оборони потужно стримують ворожі війська", — йдеться в повідомленні.

У Міноборони розповіли про успіхи ЗСУ на фронті за останній тиждень Фото: DeepStateMAP

Лиманський напрямок: подробиці

Тут російські окупанти також хотіли наступати з метою витіснення українських військ із позицій, але ЗСУ продовжують тримати оборону. Зокрема йдеться про район Серебрянського лісу.

У Міноборони розповіли про успіхи ЗСУ на фронті за останній тиждень Фото: DeepStateMAP

Бахмутський напрямок: подробиці

Протягом останніх 7 днів ЗС РФ усіма силами хотіли зупинити український контрнаступ, однак Сили оборони продовжили просування вперед.

Звільнена площа на Бахмутському напрямку становить 37 кв.км. За тиждень назад повернули 2 кв.км.

У Міноборони розповіли про успіхи ЗСУ на фронті за останній тиждень Фото: DeepStateMAP

Авдіївський і Мар'їнський напрямки: подробиці

Противник зосередив на цих ділянках свої основні сили, щоб установити повний контроль над населеним пунктом Мар'їнка та оточити Авдіївку, однак успіхів не зафіксовано і вони змушені відступати.

Також протягом тижня ЗСУ звільнили село Старомайорське на Донеччині й тим самим частково прорвали лінію оборони російських окупантів.

У Міноборони розповіли про успіхи ЗСУ на фронті за останній тиждень Фото: DeepStateMAP У Міноборони розповіли про успіхи ЗСУ на фронті за останній тиждень Фото: DeepStateMAP

Ситуація на фронті: Південь

На цій ділянці українські військові також продовжують контрнаступ і закріплюються на нових позиціях.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — ідеться в повідомленні.

Звільнена площа становить 204,7 кВ. км. Збільшено за тиждень на 12,6 кВ.

У Міноборони розповіли про успіхи ЗСУ на фронті за останній тиждень Фото: DeepStateMAP У Міноборони розповіли про успіхи ЗСУ на фронті за останній тиждень Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 30 липня повідомлялося, що ЗСУ зіткнулися з проблемами під час звільнення Старомайорського. За словами спікера Сил оборони на Таврійському напрямку Валерія Шершня, у росіян був час на те, щоб вибудувати мінні поля. Це значно ускладнює і уповільнює просування українських військових.