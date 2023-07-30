"Унікальна операція": ЗСУ зіткнулися з проблемами під час звільнення Старомайорського

За словами спікера Сил оборони на Таврійському напрямку Валерія Шершня, у росіян був час на те, щоб вибудувати мінні поля. Це значно ускладнює і уповільнює просування українських військових.

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Українські військові продовжують контрнаступ на багатьох ділянках фронту і звільняють від російської окупації населені пункти. Зокрема, їм вдалося просунутися мінними полями до села Старомайорське на Донеччині. Речник Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень 30 липня в ефірі телемарафону розповів, як це відбувалося.

За його словами, противник поки вибудовував лінію оборони, залишив дуже багато пасток, які довелося обходити Збройним силам України. Операцію зі звільнення села Старомайорське він називає унікальною, адже проходила вона в умовах тотального мінування.

"Коли наші штурмовики перейшли за середину села Старомайорське, на південну околицю, то зіткнулися з тотальним мінуванням. Росіяни замінували все що тільки можливо, навіть наші фахівці з ССО були спантеличені, у наших інженерів було багато роботи, а сапери вдавалися до різних хитрощів при розмінуванні" , — йдеться в повідомленні.

Українські штурмовики пересувалися фронтом разом зі спеціальними знаряддями, щоб знімати розтяжки ЗС РФ, після чого здійснювався підрив. Якщо знаходили міну "пелюстка", тоді за допомогою довгої палиці били по ній, щоб підірвати. У випадку з протипіхотними мінами — їх не чіпають, а лише відмічають для себе, адже під ними можуть знаходитися додаткові гранати.

Також через мінні поля інженери не змогли евакуювати трофейну техніку.

"Є такі так звані "мінні шлагбауми" — перекриття шляху у вигляді мінування, об'їхати їх неможливо, бо глибокі, широкі воронки від авіабомб. До того ж ґрунтові дороги розм'якли після дощів... Загалом ситуація контрольована, село дещо обстрілюється артилерією та мінометами", — підсумував Валерій Шершень.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, що ЗСУ звільнили село Старомайорське в Донецькій області. Наступ ЗСУ на Маріупольському напрямку триває. Президент Володимир Зеленський показав бійців двох підрозділів ЗСУ, які увійшли в раніше окуповане село і розгорнули там український прапор.