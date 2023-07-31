Более 170 боев за неделю: в Минобороны рассказали, что сейчас происходит на фронте (карта)

ВС РФ сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, но все штурмовые операции противника заканчиваются безуспешно.

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Украинские военные продолжают контрнаступление на всех участках фронта и освобождают новые территории. Замминистра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале 31 июля поделилась сводкой за последнюю неделю.

По ее словам, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. Всего между Вооруженными силами Украины и ВС РФ за прошедшие 7 дней произошло более 170 боев.

Купянское направление: подробности

Противник пытался штурмовать и хотел найти слабые места в украинской обороне, но безуспешно.

"Активно пытался наступать в районах южнее Новоселовского с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол. Но безуспешно. Наши силы обороны мощно сдерживают вражеские войска", — говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали об успехах ВСУ на фронте за последнюю неделю Фото: DeepStateMAP

Лиманское направление: подробности

Здесь российские оккупанты также хотели наступать с целью вытеснения украинских войск из позиций, но ВСУ продолжают держать оборону. В частности речь идет про район Серебрянского леса.

В Минобороны рассказали об успехах ВСУ на фронте за последнюю неделю Фото: DeepStateMAP

Бахмутское направление: подробности

В течении последних 7 дней ВС РФ всеми силами хотели остановить украинское контрнаступление, однако Силы обороны продолжили продвижение вперед.

Освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 37 кв. км. За неделю обратно вернули 2 кв. км.

В Минобороны рассказали об успехах ВСУ на фронте за последнюю неделю Фото: DeepStateMAP

Авдеевское и Марьинское направления: подробности

Противник сосредоточил на этих участках свои основные силы, чтобы установить полный контроль над населенным пунктом Марьинка и окружить Авдеевку, однако успехов не зафиксировано и они вынуждены отступать.

Также в течении недели ВСУ освободили село Старомайорское в Донецкой области и тем самым частично прорвали линию обороны российских оккупантов.

В Минобороны рассказали об успехах ВСУ на фронте за последнюю неделю Фото: DeepStateMAP В Минобороны рассказали об успехах ВСУ на фронте за последнюю неделю Фото: DeepStateMAP

Ситуация на фронте: Юг

На этом участке украинские военные также продолжают контрнаступление и закрепляются на новых позициях.

"Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлении Малая Токмачка и Работино в Запорожской области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Освобожденная площадь составляет 204,7 кв. км. Увеличено за неделю на 12,6 кв. км.

В Минобороны рассказали об успехах ВСУ на фронте за последнюю неделю Фото: DeepStateMAP В Минобороны рассказали об успехах ВСУ на фронте за последнюю неделю Фото: DeepStateMAP

Напомним, 30 июля сообщалось, что ВСУ столкнулись с проблемами при освобождении Старомайорского. По словам спикера Сил обороны на Таврическом направлении Валерия Шершня, у россиян было время на то, чтобы выстроить минные поля. Это значительно затрудняет и замедляет продвижение украинских военных.