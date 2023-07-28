Звільнення Старомайорського: чи зможуть ЗСУ розвинути успіх на півдні України (карта)
На думку експертів, під час оцінок наступального потенціалу українських військ слід враховувати особливості рельєфу місцевості. Якщо рухатися висотами Приазовської височини, то можливо розвинути наступ на Старомилнівку, однак противник це розуміє і тримає там значні сили.
Звільнення Силами оборони населеного пункту Старомайорське є важливим моментом для перспективи контрнаступу українських військ на південному фронті. Це селище лежить на осі в бік Старомлинівки, яка є важливим перехрестям, що дає змогу спрямувати удар у будь-якому напрямку. Про перспективи наступальної операції ЗСУ на цій ділянці фронту розповіли 28 липня експерти порталу Defence Express.
Оглядачі пишуть, що ще в середині червня задум українського командування був зрозумілий після початку боїв за Вереміївський виступ і звільнення населених пунктів Нескучне, Сторожеве і Благодатне.
Водночас слід врахувати географію цього напрямку, адже рельєф місцевості заслуговує на особливу увагу. Річ у тім, що Старомайорське, а за ним Завітне Бажання і сама Старомлинівка розташовані в долині річки на Приазовській височині Мокрі Яли.
Тому заслуговує на увагу можливість просування по висотах, що знаходяться там. Зокрема Костянтин Машовець, один з учасників спільноти "Інформаційний спротив", говорить про активні дії протягом минулої доби в районі Приютного та на північний схід від нього.
"Тобто звільнення цього населеного пункту, з подальшим розвитком на Ремівку призведе до зміни конфігурації фронту, а у випадку прориву оборони ворога далі на Любимівку створить всі передумови для ефективного штурму Старомилнівки", — наголосили експерти.
Автори матеріалу додали, що цю ситуацію розуміє і російське командування, тому ЗС РФ тримають значні сили у складі підрозділів 336-ї окремої бригади морської піхоти та 34-ї окремої мотострілецької бригади на ділянці Володине-Приютне-Ремівка.
Нагадаємо, 27 липня Сили оборони України звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області. У деокупації селища брали участь бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та 7-го окремого батальйону "Арей" сил ТРО ЗСУ.