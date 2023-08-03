Первые результаты наступления: какие территории освободили Силы обороны в ходе летней кампании (карта)

На Бердянском направлении Силы обороны заняли Старомайорское с перспективой развить наступление в сторону важного населенного пункта Старомлиновка. На флангах под Бахмутом украинские бойцы заняли ключевые высоты и освободили 37 кв. км территории.

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В течение всего июля Силы обороны продолжали наступательные операции на южном и восточном фронтах и добились определенных успехов. Фокус собрал информацию о том, как проходит летняя наступательная кампания украинской армии, на каких направлениях удалось достичь преимущества и какие населенные пункты были освобождены.

Вооруженные силы Украины с начала лета активизировали усилия на нескольких ключевых участках многокилометрового фронта. И несмотря на то, что общий ход контрнаступления проходит, по словам президента Владимира Зеленского, "не так быстро, как хотелось бы", украинским войскам удалось завладеть инициативой на Бахмутском направлении, освободить ряд населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской областей и занять рубежи в районе Работино и Пятихаток Запорожской области.

Бахмутское направление

Одним из самых горячих участков фронта остается Бахмутское направление, где Силы обороны с ожесточенными боями сумели продвинуться на флангах. В частности, северо-западнее Бахмута в районе Орехово-Васильевки бойцы ВСУ выбили оккупантов с занимаемых позиций и взяли под контроль дорогу М103, соединяющую Бахмут и Славянск. Противник вынужден был отойти, неся большие потери. Об этом говорилось в сводке Генштаба ВСУ от 19 июля.

На южном фланге Бахмутского направления украинские защитники с боями заняли выгодные рубежи на участке фронта Клещиевка-Андреевка-Курдюмовка. Особенно благоприятно сложилась обстановка на подступах к Клещиевке, где наши бойцы заняли господствующие высоты, позволяющие корректировать артиллерийский огонь по логистическим маршрутам в тылу противника.

Ситуацию на южном фланге Бахмута прокомментировали западные эксперты. В частности, обозреватель The War Zone Говард Альтман отметил, что, утратив ключевые позиции у Клещиевки, российское командование теперь опасается, что украинские войска смогут развить успех к северу от населенного пункта и взять под контроль дорогу, соединяющую саму Клещиевку и непосредственно Бахмут.

В свою очередь подразделения ВС РФ 27 июля предпринимали попытки отбить утраченные позиции на этом участке фронта. По словам замминистра обороны Анны Маляр, бои носят ожесточенный характер, противник вел интенсивный огонь, однако украинские войска отбили штурмы и удержали занятые рубежи.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении10 мая. Источник: deepstatemap.live

Карта боевых действий на Бахмутском направлении. 2 августа. Источник: deepstatemap.live

Согласно последним официальным данным, в течение последней недели оккупанты всеми силами пытались остановить продвижение украинских войск, но Силы обороны продолжали идти вперед. В итоге, на Бахмутском направлении было освобождено 37 кв. км украинской территории, а за 7 дней наши бойцы вернули 2 кв. км.

Бердянское направление

Значительных успехов добились Силы обороны на участке фронта на границе Запорожской и Донецкой областей. В ходе летней наступательной кампании украинские защитники освободили южнее Великой Новоселки населенные пункты Макаровку, Сторожевое, Нескучное, Благодатное, Новодаровку и Старомайорское.

Отметим, что Старомайорское — село в Волновахском районе Донецкой области, расположенное на берегу реки Мокрые Ялы. Его площадь составляет 2 кв км., и до войны в нем проживали около 280 человек.

Как рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, в ходе боев за Старомайорское украинские защитники столкнулись с плотным огнем противника — россияне активно задействовали артиллерию и авиацию, однако населенный пункт 27 июля все же был занят украинскими войсками.

Украинские эксперты оценили перспективы Сил обороны на данном направлении с учетом рельефа местности. По мнению обозревателей Defence Express, у наших бойцов открывается возможность выхода на важный населенный пункт Старомлиновка, после чего можно направить удар в любом направлении, в том числе и в сторону Мариуполя, до которого около 90 км, что в итоге может привести к изменению конфигурации фронта.

Карта боевых действий на Бердянском направлении. 1 июня. Источник: deepstatemap.live

Карта боевых действий на Бердянском направлении. 2 августа. Источник: deepstatemap.live

Существует мнение, что освобождение ряда населенных пунктов южнее Великой Новоселки свидетельствует о том, что украинские войска прошли первую линию обороны противника. В частности, военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что украинские бойцы буквально упираются в основную линию обороны, где им придется встретиться с новыми сложностями, поэтому слишком быстрых результатов ожидать не стоит.

Продвижение южнее Орехово

После освобождения населенного пункта Пятихатки в западном части Запорожской области Силы обороны продвигаются на юг в районе Орехова в направлении населенного пункта Работино. По мнению аналитиков Института изучения войны, предположительно это одно из направлений "основного удара" ВСУ на юге Украины. 27 июля стало известно, что непосредственно к востоку от Работино украинские бойцы продвинулись в пределах 2, 5 км. При этом по данным официальных источников, подразделения ВСУ закрепились на занятых рубежах.

Между тем на этом участке фронта Силы обороны столкнулись с масштабными минными полями, плотным артиллерийским огнем противника и авиаударами. Оценивая ситуацию, британский генерал Ричард Берронс отметил, что на сегодняшний день можно говорить о первой фазе наступления ВСУ на этом направлении, в ходе которой выяснилось, что силы РФ хрупкие и растянутые. В силу этого украинцы могут найти слабые места в обороне и прорвать российские укрепления, где обороняется измотанный и истощенный противник, считает генерал.

Карта боевых действий на Запорожском направлении. 1 июня. Источник: deepstatemap.live

Карта боевых действий на Запорожском направлении. 2 августа. Источник: deepstatemap.live

По словам спикера Сил обороны Таврического направления капитана Валерия Шершня, позиции российских войск 30 июля были усилены подразделениями, которые прибыли из Мариуполя.

"В районе Работино замечено усиление обороны врага в живой силе, прибывшей из Мариуполя", — сказал Шершень.

Удерживание позиций

В свою очередь противник накапливает силы на других участках фронта. В частности, под Марьинкой и Авдеевкой продолжаются ожесточенные бои. Подразделения ВС РФ пытаются окружить Авдеевку с юга в районе Водяного и Опытного, и с севера — на участке линии Крутая Балка и Каменка.

Как сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, если россиянам удастся окружить Авдеевку, то у них будет возможность открыть оперативное пространство в сторону Карловки и Покровска.

Также оккупанты предпринимают попытки штурмовать украинские позиции в Марьинке, бросая в бой отряды "Шторм-Z". По словам, спикера Сил обороны Таврического направления, Силы обороны сдерживают удары российских подразделений.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении. 2 августа. Источник: deepstatemap.live

"Продолжаем сдерживать российское наступление в окрестностях города Марьинка. Здесь зафиксировано 18 боевых столкновений. Как особенность отмечаем наращивание интенсивности штурмовых действий противника в Марьинке. Речь идет о штурмах отрядов "Шторм-Z" с применением бронегрупп, особенно на направлении Александровка — Марьинка", — прокомментировал Шершень.

Купянско-Лиманское направление

Украинские защитники продолжают отбивать атаки ВС РФ на Купянско-Лиманском направлении. Как сообщила Анна Маляр, противник безуспешно пытался штурмовать рубеж реки Оскол и хотел найти слабые места в украинской обороне, в том числе в районе Серебрянского леса.

На этих участках оккупанты активно применяют артиллерию с целью подавить позиции ВСУ на подступах к Лиману. Некоторые военные эксперты предполагают, что российские войска пытаются создать почву для окружения украинской группировки в районе Северска. Именно поэтому противник активизировал свои действия в районах населенных пунктов Диброва и Торское.

Карта боевых действий на Купянско-Лиманском направлении. 2 августа. Источник: deepstatemap.live

В то же время 30 июля стало известно, что украинские защитники успешно провели стабилизационные операции в направлении Сватово Луганской области. Им удалось выбить противника в районе населенного пункта Надия и части Новоегоровки.

Что касается стратегических перспектив летней наступательной кампании ВСУ, то украинское военное руководство, вероятно, настроено оптимистично. Так, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 28 июля заявил, что скоро Вооруженные силы Украины войдут на территорию оккупированного россиянами Крыма.