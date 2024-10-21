Важкі хвороби та втрати: американка зробила тест ДНК і відшукала чоловіка, який кинув її матір

Жінка зробила тест ДНК і встановила особу батька та зведеної сестри. Зведена сестра, як з'ясувалось, втратила сина через рак. Аналогічна історія сталась в інших членів родини.

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Тест ДНК допоміг американці з'ясувати, що чоловік, якого вона вважала батьком, насправді ним не є. Жінці стало сумно, оскільки вона дізналась про смерті нових родичів, при цьому один з них помер від раку, як і її син. Своїми враженнями від аналізу ДНК користувачка соцмереж поділилась на порталі Reddit.

Американка з ніком MomofDoom написала текст про свої пригоди з новими родичами. Авторці 42 роки і на день народження вона отримали від сестри ігровий набір для проведення ДНК тесту. Коли вона жартома та для розваги його провела, то з'ясувала, що батьком повинен бути інший чоловік, а не той, який вказаний у свідоцтві про народження. Про це, зокрема, свідчили пошуки у спеціальній базі, які показали родичку з 25-відсотковою генетичною спорідненістю. Згодом ці пошуки погіршили їй настрій — вона сумувала і шкодувала, що почала дослідження, ідеться на Reddit.

Жінка написала, що переговорила з матір'ю щодо персони справжнього батька. Матір спершу не визнавала правду, яку показав тест. Однак згодом погодилась, що дійсно у 18 років мала стосунки з хлопцем, від якого завагітніла. При цьому вона виправдовувалась, що була дуже молода і "дика", а хлопець в цілому мав непоганий характер.

Тест ДНК - допис американки про дослідження генів Фото: Скриншот

Тим часом американка з'ясувала деякі деталі про свою іншу родину. Справжній батько помер, а у некролозі вона відшукала ім'я зведеної сестри, з якою мала на чверть однаковий код ДНК. Сестра мала сина — 20-річного хлопця, який помер у 2011 році від меланоми. Авторці стало сумно, оскільки у 2011 році на рак мозку захворів її чотирирічний син. Вже у 2019 році вона втрати його "незадовго до 12 дня народження".

У дописі про тест ДНК авторка сумувала щодо відразу кількох смертей, про які дізналась після тесту ДНК. Вона турбувалась, що зведена сестра відшукає її і також буде сумувати, оскільки знатиме про втрату зведеного племінника.

"Я не можу уявити, який емоційний шок вона може пережити, якщо дізнається, що в неї є ще один маленький родич, а потім дізнається, що ця єдина дитина втрачена через рак. Це відчувається погано й проклято. Я шкодую, що дозволила ці збіги", — ідеться у дописі.

Під дописом у Reddit з'явилась понад сотня коментарів людей, які висловили своє ставлення до ситуації. Були люди, які наполягали на важливості тестів ДНК та знання родоводу, оскільки тоді вони дізнались про схильність родини до раку. Інші визнавали, що хотіли б дізнатись про споріднених генетично людей, але визнавали, що їм було б сумно їх відразу втратити. Крім того, раптом з'ясувалось, що матір MomofDoom була сліпою і бойфренд міг її кинути вагітною саме з цієї причини.

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Зазначимо, 3 жовтня Фокус писав про неочікувану знахідку у ДНК людини, яка жила 12 тис. років тому. Вчені з'ясували, що у Південній Африці постійно відбувалось не змішування, а витіснення старих генів новими. Цей регіон сильно відрізняється від Азії та Європи, де таких процесів не відбувалось.

Нагадуємо, видання IFLScience опублікувало результати дослідження шматків м'яса, яке застрягло в зубах левів. Тест ДНК показав, що м'ясо не належить місцевим тваринам.