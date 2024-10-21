Тяжелые болезни и потери: американка сделала тест ДНК и отыскала мужчину, бросившего ее мать

Женщина провела тест ДНК и установила личность отца и сводной сестры. Сводная сестра, как выяснилось, потеряла сына из-за рака. Аналогичная история произошла у других членов семьи.

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Тест ДНК помог американке выяснить, что мужчина, которого она считала отцом, на самом деле не является им. Женщине стало грустно, поскольку она узнала о смерти новых родственников, при этом один из них скончался от рака, как и ее сын. Своими впечатлениями от анализа ДНК пользовательница соцсетей поделилась на портале Reddit.

Американка с ником MomofDoom написала текст о своих приключениях с новыми родственниками. Автору 42 года и на день рождения она получила от сестры игровой набор для проведения ДНК теста. Когда она в шутку и для развлечения его провела, то выяснила, что отцом должен быть другой мужчина, а не тот, который указан в свидетельстве о рождении. Об этом, в частности, свидетельствовали поиски в специальной базе, которые показали родственницу с 25-процентным генетическим сходством. Эти поиски ухудшили ей настроение — она скорбела и сожалела о том, что начала исследование, идет речь на Reddit.

Женщина написала, что переговорила с матерью о персоне настоящего отца. Мать сначала не признавала правду, которую показал тест. Однако впоследствии согласилась, что действительно в 18 лет имела отношения с парнем, от которого забеременела. При этом она оправдывалась, что была очень молодая и "дикая", а парень в целом имел неплохой характер.

Тест ДНК — сообщение американки об исследованиях генов Фото: Скриншот

Между тем, американка выяснила некоторые детали о своей другой семье. Настоящий отец умер, а в некрологе она отыскала имя сводной сестры, с которой имела на четверть одинаковый код ДНК. Сестра имела сына — 20-летнего парня, умершего в 2011 году от меланомы. Автору стало грустно, поскольку в 2011 году раком мозга заболел ее четырехлетний сын. Уже в 2019 году она потеряла его "незадолго до 12 дня рождения".

В сообщении о тесте ДНК автор грустила относительно сразу нескольких смертей, о которых узнала после теста ДНК. Она беспокоилась, что сводная сестра отыщет ее и тоже будет грустить, поскольку узнает о потере сводного племянника.

"Я не могу представить, какой эмоциональный шок она может пережить, если узнает, что у нее есть еще один маленький родственник, а потом узнает, что этот единственный ребенок потерян из-за рака. Это чувствуется плохо и проклято. Я сожалею, что разрешила эти совпадения ", — говорится в сообщении.

Под сообщением у Reddit появилось более сотни комментариев людей, выразивших свое отношение к ситуации. Были люди, которые настаивали на важности тестов ДНК и знания родословной, поскольку они узнали о склонности семьи к раку. Другие признавали, что хотели бы узнать о родственных генетически людях, но отмечали, что им было бы грустно их сразу потерять. Кроме того, выяснилось, что мать MomofDoom была слепой и бойфренд мог ее бросить беременной именно по этой причине.

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Отметим, 3 октября Фокус писал о неожиданной находке в ДНК человека, жившего 12 тыс. лет назад. Ученые выяснили, что в Южной Африке постоянно происходило не смешение, а вытеснение старых генов новыми. Этот регион сильно отличается от Азии и Европы, где таких процессов не происходило.

Напомним, издание IFLScience опубликовало результаты исследования кусков мяса, которое застряло в зубах львов. Тест ДНК показал, что мясо не принадлежит местным животным.