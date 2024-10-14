Людоеды из Цаво. ДНК в зубах давно вымерших львов помогла восстановить их мрачную историю (фото)

Исследователи изучили древнюю ДНК в останках львов-людоедов и смогли подтвердить, что они действительно были людоедами.

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В 1898 году пара львов неоднократно совершала набеги на палатки лагеря в Кении, в результате чего погибли по меньшей мере 28 человек. В конечном итоге хищники, известные как "людоеды из Цаво" были застрелены, а их останки выставлены в Музее естественной истории имени Филда в Чикаго, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы изучить геномы волос, зажатых внутри их ротовых костей. Авторы исследования также утверждают, что их новая работа является отличным примером того, как новые технологии могут предоставить свежий взгляд на нераскрытые дела и дополнить богатый список применений, которые у нас есть в музейных образцах.

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По словам соавтора исследования Рипана Малхи из Университета Иллинойса, по мере развития биотехнологий появляется все больше неожиданных источников для получения информации о прошлом. Например, на этот раз ученые смогли изучить образцы волос, застрявшие в зубах львов, чтобы узнать больше об экологии и рационе львов в прошлом, а также о влиянии колонизации на жизнь и земли в этом регионе Африки.

В ходе исследования Малхи с коллегами разработали инновационный метод, позволяющий им извлечь и проанализировать ДНК, хранящуюся в образцах волос. Это позволило реконструировать рацион хищников. Ученые собрали образцы в крошечных повреждениях зубов животных, а затем извлекли из них ДНК.

В результате им удалось восстановить рацион волков и подтвердить, что их не зря прозвали людоедами — люди действительно стали частью их рациона. Среди прочего ученые также обнаружили ДНК жирафов, ориксов, водяных козлов и антилоп гну. Последние казались особенно любопытными, так как антилопы гну не были местным видом — то есть хищники на самом деле забирались значительно дальше, чем ранее считалось.

Геномное исследование львов Цаво подтвердило, что они, вероятно, были братьями и сестрами, и, как и эти львы, живущие сегодня в регионе Цаво, они были безгривыми Фото: Michael Jeffords/Susan Post

По словам другого соавтора исследования, Алиды де Фламинг из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, находка свидетельствует о том, что львы Цаво либо путешествовали дальше, чем считалось ранее, либо антилопы гну присутствовали в регионе, о чем ранее не было известно. Отметим, что ближайший пастбищный участок антилоп гну находился более чем в 80 километрах от того места, где львы нападали на людей.

Авторы исследования отмечают, что их работа продолжается. Следующим шагом станет раскрытие большего количества подробностей об уплотненных образцах шерсти, в надежде, что ученым удастся отделить пищевые предпочтения хищников на основе и возраста.

Команда также отмечает, что их новая работа, по сути, демонстрирует потенциал новых геномных исследований, который позволит нам пролить свет на исторические конфликты между людьми и львами.

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