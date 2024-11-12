Іван Рудницький став головою Волинської ОВА: що про нього відомо

Новий голова Волинської військової адміністрації Іван Рудницький планує зосередитись на обороні 215-кілометрового кордону з Білоруссю, захисті енергетики, на питаннях мобілізації. Попередня посада Рудницького — начальник СБУ Волині.

Президент України Володимир Зеленський 8 листопада підписав указ №755/2024, згідно з яким Іван Рудницький замінив Юрія Погуляйка на посаді голови Волинської обласної військової адміністрації. Попередня посада очільника адміністрації — голова СБУ Волині. Представник президента познайомив обласних чиновників із новим керівником: кадри зустрічі показали в YouTube-каналі "Суспільного". Указ про звільнення з СБУ та призначення в ОВА Рудницького оприлюднені на порталі президента.

Іван Рудницький замінив Юрія Погуляйка - офіційне представлення голови Волинської ОВА

Іван Рудницький замінив Юрія Погуляйка — деталі призначення

8 листопада президент Зеленський підписав відразу два накази щодо Рудницького. Перший указ №755/2024 — про те, що Іван Рудницький замінив Юрія Погуляйка у Волинській ОВА. Другий, №757/2024 — про звільнення нового очільника області з посади начальника Управління СБУ у Волинській області. В указі №753/2024 ідеться про звільнення Погуляйка.

11 листопада під час онлайн-зустрічі заступник керівника Офісу президента Віктор Микита презентував працівникам Волинської ОВА нового керівника. У залі були присутні міські голови, представники Національної поліції, СБУ, депутати. Микита нагадав, що волиняни вже знайомі з новим керівником і запевнив, що він має повну довіру президента.

Іван Рудницький, відтепер — голова Волинської облдержадміністрації, припустив, що його функції на новій посаді будуть дещо схожі на попередні, в структурі СБУ. Втім, визнав, що вони матимуть певну специфіку. Крім того, анонсував появу нових людей, прізвищ яких не назвав. В цілому пояснив, що чиновники, які працювали за часів Погуляйка, можуть самостійно вирішувати, чи хочуть вони працювати за нового голови. Він, зі свого боку, планує оцінити ефективність їхньої роботи. Пріоритетних напрямів роботи — три: оборонні заходи на 215-кілометровому кордоні з Білоруссю, захист енергетичних об'єктів, мобілізація, заявив новий глава ОВА.

"Це для мене великий виклик! Основне для жителів області — це є безпека, оборона, розвиток. Тут є деякі вакансії, які треба замістити, але конкретно поки що прізвищ називати не можу, але такі думки є", — сказав Рудницький.

Голова СБУ Волині Рудницький — біографія

Іван Рудницький — 46-річний колишній голова СБУ Волині, полковник. На посаду у волинському СБУ його призначили у травні 2024 року. Попереднє місце роботи, з липня 2022 року — голова Полтавського Управління СБУ. Перед цим, з 2019-го — керівник силовиків у Закарпатській області. Новий голова Волинської ОВА народився в Дрогобичі Львівської області, служив у Радянській Армії, мінімум з 2008 року працював на різних посадах в СБУ у західних областях України, розповіли на порталі konkurent.ua.

Зазначимо, крім нового голови Волинської ОВА, отримало нового керівника ГУ Нацполіції в Харківській області — ним став Петро Токар. Попередня посада Токаря — керівництво Нацполіцією Сумської області. Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив посадовця підлеглим і запевнив, що він має великий професійний досвід і здатний впоратись із викликами роботи на прифронтовій території.

Нагадуємо, у жовтні українців опитали, як вони ставляться до можливого звільнення міністра оборони Рустема Умєрова та глави ГУР МОУ Кирила Буданова.