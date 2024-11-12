Иван Рудницкий стал главой Волынской ОВА: что о нем известно

Новый глава Волынской военной администрации Иван Рудницкий планирует сосредоточиться на обороне 215-километровой границы с Беларусью, защите энергетики, на вопросах мобилизации. Предыдущая должность Рудницкого — начальник СБУ Волыни.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября подписал указ №755/2024, согласно которому Иван Рудницкий заменил Юрия Погуляйко на посту главы Волынской областной военной администрации. Предыдущая должность главы администрации — начальник СБУ Волыни. Представитель президента познакомил областных чиновников с новым руководителем: кадры встречи показали в YouTube-канале "Суспільного". Указ об увольнении из СБУ и назначении в ОВА Рудницкого обнародованы на портале президента.

Иван Рудницкий заменил Юрия Погуляйко — официальное представление председателя Волынской ОВА

Иван Рудницкий заменил Юрия Погуляйко — детали назначения

8 ноября президент Зеленский подписал сразу два приказа по Рудницкому. Первый указ №755/2024 — о том, что Иван Рудницкий заменил Юрия Погуляйко в Волынской ОГА. Второй, №757/2024 — об увольнении нового главы области с должности начальника Управления СБУ в Волынской области. В указе №753/2024 говорится об увольнении Погуляйко.

11 ноября во время онлайн-встречи заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита представил работникам Волынской ОГА нового руководителя. В зале присутствовали городские головы, представители Национальной полиции, СБУ, депутаты. Микита напомнил, что волыняне уже знакомы с новым руководителем и заверил, что он имеет полное доверие президента.

Иван Рудницкий, отныне — председатель Волынской облгосадминистрации, предположил, что его функции на новой должности будут несколько похожи на предыдущие, в структуре СБУ. Впрочем, признал, что они будут иметь определенную специфику. Кроме того, анонсировал появление новых людей, фамилий которых не назвал. В целом объяснил, что чиновники, которые работали во времена Погуляйко, могут самостоятельно решать, хотят ли они работать при новом главе. Между тем он, в свою очередь, планирует оценить эффективность их работы. Приоритетных направлений работы — три: оборонные мероприятия на 215-километровой границе с Беларусью, защита энергетических объектов, мобилизация, заявил новый глава ОГА.

"Это для меня большой вызов! Основное для жителей области — это безопасность, оборона, развитие. Здесь есть некоторые вакансии, которые надо заместить, но конкретно пока фамилий называть не могу, но такие мысли есть", — сказал Рудницкий.

Председатель СБУ Волыни Рудницкий — биография

Иван Рудницкий — 46-летний бывший глава СБУ Волыни, полковник. На должность в волынском СБУ его назначили в мае 2024 года. Предыдущее место работы, с июля 2022 года — глава Полтавского Управления СБУ. Перед этим, с 2019-го — руководитель силовиков в Закарпатской области. Новый глава Волынской ОГА родился в Дрогобыче Львовской области, служил в Советской Армии, минимум с 2008 года работал на различных должностях в СБУ в западных областях Украины, рассказали на портале konkurent.ua.

Отметим, кроме нового главы Волынской ОГА, получило нового руководителя ГУ Нацполиции в Харьковской области — им стал Петр Токарь. Предыдущая должность Токаря — руководство Нацполицией Сумской области. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский представил чиновника подчиненным и заверил, что он имеет большой профессиональный опыт и способен справиться с вызовами работы на прифронтовой территории.

Напоминаем, в октябре украинцев опросили, как они относятся к возможному увольнению министра обороны Рустема Умерова и главы ГУР МОУ Кирилла Буданова.