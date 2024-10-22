Отношение украинцев к возможному увольнению Умерова и Буданова: результаты исследования

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22 октября в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" состоялась пресс-конференция по результатам социологического исследования на тему "Оценка общественного мнения о деятельности украинских органов власти и институтов (октябрь 2024 года)". Исследование провела социологическая компания Active Group по заказу БО "Фонд исследований будущего".

В пресс-конференции приняли участие основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко, директор БО "Фонд исследований будущего" Роман Ярошенко, а также политические эксперты Тарас Загородний, Евгений Магда и Олег Постернак.

В связи со слухами, предположениями и "инсайдами" об увольнении с должностей министра обороны Рустема Умерова и начальника ГУР Кирилла Буданова, которые активно распространялись в медиа, в исследовании был поставлен ряд соответствующих вопросов.

На вопрос "Как Вы относитесь к слухам о возможном увольнении с должности Умерова?" 23,3% опрошенных в целом ответили, что не поддержали бы такое решение, а 28,2% — что поддержали бы. Не слышали об этом 26,4%, не определились с ответом 22,1%.

Ответы на вопрос "Возможное увольнение Рустема Умерова продиктовано обычными плановыми изменениями руководства или политическим противостоянием?" распределились так:

В целом 24,8% опрошенных считают, что возможное увольнение Умерова продиктовано политическим противостоянием, а 28,6% — что это могут быть обычные кадровые решения. 46,5% респондентов не определились с ответом.

Увольнение Кирилла Буданова с должности начальника ГУР не поддерживают 58,3% опрошенных, поддерживают — 10,1%.

Ответы на вопрос "Возможное увольнение Кирилла Буданова продиктовано обычными плановыми изменениями руководства или политическим противостоянием?" распределились так:

В целом 54,8% опрошенных считают, что возможное увольнение Буданова продиктовано политическим противостоянием, а 10,2% — что это могут быть обычные кадровые решения. Показатели общественной поддержки и неподдержки увольнения очень близки к показателям оценки его причин.

По мнению Евгения Магды, против Умерова и Буданова могли вестись медийные кампании, направленные на распространение слухов об их скором освобождении. "Как бы там ни было, существенных результатов они не достигли. Если же говорить о ситуации с Будановым, то абсолютное большинство украинцев не поддержало идею о его отставке. Уровень его поддержки в обществе только вырос", — говорит политолог.

Интересно, что Президент Украины Владимир Зеленский отрицает возможную отставку Умерова и Буданова. Об этом он сказал 21 октября во время встречи с журналистами. "Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", — заявил Зеленский.