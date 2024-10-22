Ставлення українців до можливого звільнення Умєрова та Буданова: результати дослідження

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22 жовтня у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбулася пресконференція за результатами соціологічного дослідження на тему "Оцінка громадської думки щодо діяльності українських органів влади та інституцій (жовтень 2024 року)". Дослідження провела соціологічна компанія Active Group на замовлення БО "Фонд досліджень майбутнього".

У пресконференції взяли участь засновник соціологічної компанії Active Group Андрій Єременко, директор БО "Фонд досліджень майбутнього" Роман Ярошенко, а також політичні експерти Тарас Загородній, Євген Магда та Олег Постернак.

У звʼязку з чутками, припущеннями та "інсайдами" щодо звільнення з посад міністра оборони Рустема Умєрова та начальника ГУР Кирила Буданова, що активно ширилися в медіа, в дослідженні було поставлено низку відповідних запитань.

На запитання "Як Ви ставитесь до чуток про можливе звільнення з посади Умєрова?" 23,3% опитаних в цілому відповіли, що не підтримали б таке рішення, а 28,2% – що підтримали б. Не чули про це 26,4%, не визначились з відповіддю 22,1%.

Відповіді на запитання "Можливе звільнення Рустема Умєрова продиктоване звичайними плановими змінами керівництва чи політичним протистоянням?" розподілились так:

В цілому 24,8% опитаних вважають, що можливе звільнення Умєрова продиктоване політичним протистоянням, а 28,6% – що це можуть бути звичайні кадрові рішення. 46,5% респондентів не визначились з відповіддю.

Звільнення Кирила Буданова з посади начальника ГУР не підтримують 58,3% опитаних, підтримують – 10,1%.

Відповіді на запитання "Можливе звільнення Кирила Буданова продиктоване звичайними плановими змінами керівництва чи політичним протистоянням?" розподілились так:

В цілому 54,8% опитаних вважають, що можливе звільнення Буданова продиктоване політичним протистоянням, а 10,2% – що це можуть бути звичайні кадрові рішення. Показники суспільної підтримки та непідтримки звільнення дуже близькі до показників оцінки його причин.

На думку Євгена Магди, проти Умєрова та Буданова могли вестися медійні кампанії, спрямовані на розповсюдження чуток щодо їх скорого звільнення. "Як би там не було, суттєвих результатів вони не досягли. Якщо ж говорити про ситуацію з Будановим, то абсолютна більшість українців не підтримала ідею про його відставку. Рівень його підтримки в суспільстві лише зріс", – каже політолог.

Цікаво, що Президент України Володимир Зеленський заперечив можливу відставку Умєрова та Буданова. Про це він сказав 21 жовтня під час зустрічі з журналістами. "Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання", – заявив Зеленський.