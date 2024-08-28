Зеленский создал новые военные администрации на оккупированной РФ части Запорожской области

Президент Украины поручил Генштабу ВСУ и Запорожской ОГА осуществить "соответствующие меры", связанные с образованием военных администраций.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на территории Запорожской области образованы две новые военные администрации. Текст указа обнародован на сайте Офиса президента.

Глава государства постановил образовать:

Васильевскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Пологовскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций", — говорится в тексте указа.

Отметим, что на карте боевых действий от аналитиков DeepState город Васильевка обозначена красным цветом, что свидетельствует о том, что этот населенный пункт сейчас находится под оккупацией российских войск.

Васильевка Фото: Скриншот

Такая же ситуация с городом Пологи, который является административным центром Пологовского района Запорожской области.

Роды Фото: Скриншот

Напомним, 27 августа Владимир Зеленский заявил, что Россия контролирует 27% украинской территории.

В этот же день военный из 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным "Дацик" подтвердил, что ВСУ пришлось отойти с важных позиций в 8 км от Покровска.