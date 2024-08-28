Зеленський створив нові військові адміністрації на окупованій РФ частині Запорізької області

Президент України доручив Генштабу ЗСУ та Запорізькій ОВА здійснити "відповідні заходи", пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким на території Запорізької області утворено дві нові військові адміністрації. Текст указу оприлюднений на сайті Офісу президента.

Глава держави постановив утворити:

Василівську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Пологівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій", — йдеться у тексті указу.

Зазначимо, що на мапі бойових дій від аналітиків DeepState місто Василівка позначена червоним кольором, що свідчить про те, що цей населений пункт наразі перебуває під окупацією російських військ.

Василівка Фото: Скриншот

Така ж ситуація з містом Пологи, яке є адміністративним центром Пологівського району Запорізької області.

Пологи Фото: Скриншот

Нагадаємо, 27 серпня Володимир Зеленський заявив, що Росія контролює 27% української території.

У цей же день військовий із 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ з позивним "Дацик" підтвердив, що ЗСУ довелося відійти з важливих позицій за 8 км від Покровська.