"Меньше Киева": сколько украинских территорий оккупировала РФ в 2023 году, – NYT

По данным ISW, в августе перешло из рук в руки меньше территорий, чем за любой другой месяц войны. Из всех территорий, захваченных Россией в этом году, ВСУ вернули почти половину.

Related video

Российская армия с начала 2023 года смогла оккупировать около 500 кв. км территории Украины. Для ощущения масштаба, это примерно треть площади Киева и меньше, чем район Квинс в Нью-Йорке. Анализ данных Института изучения войны (ISW) и проекта "Критические угрозы" Американского института предпринимательства по состоянию на 25 сентября опубликовало издание The New York Times.

"Кто набирает силу в Украине? В этом году никто. Хотя обе стороны начали амбициозные наступления, линия фронта практически не сдвинулась. После 18 месяцев войны прорыв кажется труднее, чем когда-либо", – пишет издание.

Анализ New York Times данных Института изучения войны и проекта "Критические угрозы" Американского института предпринимательства. Данные на 25 сентября Фото: The New York Times

По данным Института изучения войны, Россия в 2023 году захватила около 857 кв. км, но Силы обороны Украины отвоевали уже 370 кв. км из них.

В настоящее время под оккупацией остаются около 487 кв. км территории Украины.

В целом российские войска контролируют около 18% территории Украины (больше территории Швейцарии), в том числе Крым и Донбасс, захваченные еще в 2014 году.

В 2014 году Россия захватила около 7% территории и еще 10% после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. В 2023 году были оккупированы всего 0,08% украинских территорий.

Россия хотела захватить восточную часть Донбасса, а Украина стремилась расколоть российские силы атаками на юге. Но ни одно наступление не пошло по плану.

Согласно анализу данных Института изучения войны, проведенному New York Times, в августе перешло из рук в руки меньше территорий, чем за любой другой месяц войны. Хотя Украина добилась небольших успехов на юге, Россия в целом захватила немного больше территории, в основном на северо-востоке.

ISW отмечает, что потеря в результате боевых действий опытных солдат и командиров в начале войны и замена их новобранцами без достаточной подготовки и боевого опыта, осложняет ситуацию на фронте.

Контрнаступление Украины на юге столкнулось с проблемой обширных минных полей и сотен километров укреплений — траншей, противотанковых рвов и бетонных заграждений — которые Россия построила прошлой зимой, чтобы замедлить украинскую технику и вынудить ее занять наименее выгодные позиции, где их будет легче атаковать.

Напомним, украинские военные зачищают от россиян половину освобожденных территорий, там выявляют ДРГ и коллаборантов.

Ранее в Минобороны рассказали, на каком из флангов ВСУ наступают под Бахмутом.