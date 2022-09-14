Контрнаступление ВСУ: за две недели освобождены более 8000 кв. километров Украины, – Зеленский

Украинские военные зачищают от россиян половину освобожденных территорий, там выявляют ДРГ и коллаборантов. В Балаклее и Граково люди получают пенсии сразу за 5 месяцев оккупации.

Related video

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления освободили от российских оккупантов более 8 тыс. кв. километров территории. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Стабилизационные мероприятия завершены примерно на 4 тыс. кв. километров территории, в остальных районах они продолжаются, пояснил президент.

ВСУ во время зачистки территории, по словам верховного главнокомандующего, выявляют российских солдат, диверсионные группы, коллаборантов и возвращают полную безопасность. Пограничникам поручили обеспечить охрану государственной границы на освобожденных участках.

"Благодарю бойцов, которые обеспечили столь масштабный разгром оккупантов в Харьковской области. Подписал сегодня указ о награждении — 153 участника боевых действий отмечены государственными наградами, из них 12 — посмертно", – заявил он.

Благодаря действиям украинских войск на деоккупированную территорию возвращается нормальная жизнь. В Балаклее и Граково, как отметил президент, начали выдавать людям пенсии сразу за 5 месяцев оккупации.

Успехи ВСУ в Харьковской области и на юге Украины

Замминистра обороны Анна Маляр 13 сентября говорила, что с 6 сентября Силы обороны освободили в Харьковской области более 300 населенных пунктов. Около 150 тыс. украинцев перестали жить при российской оккупации.

В этот день украинские военные зашли в приграничный с РФ город Волчанск, избавив его от российских флагов. К вечеру ВСУ освободили еще 3 населенных пункта в Харьковской области — Липцы, Глубокое и Стрелечья.

[ + – ] ВСУ взяли в плен тысячи российских военных в Харьковской области Фото: Getty Images

При контрнаступлении в Харьковской области в плен попали тысячи российских военных, в их числе есть высокопоставленные офицеры армии России.

Украинский генерал Дмитрий Марченко рассказал о продвижении ВСУ на юге, там линия фронта продвинулась на 12 километров. Военные освободили 13 населенных пунктов — более 500 кв. километров территорий.

Напомним, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил о наступлении ВС РФ на 20-километровом участке из 1300 км фронта в районе Бахмута Донецкой области. Захватчики опасаются контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказывал о бегстве оккупантов из города в Крым. Колонну военной техники россиян замечали на Чонгаре.

Москва была вынуждена попросить Киев возобновить мирные переговоры из-за успехов ВСУ. Украинские власти отказали, так как еще не все военные цели достигнуты.