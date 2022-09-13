Вывозят краденое на чужих авто: оккупанты убегают из Мелитополя в Крым, – Федоров

По словам мэра города, колонну вражеской техники из Мелитополя уже видели в Чонгаре на админгранице с полуостровом.

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Российские оккупанты начали выезжать из захваченного Мелитополя в Крым. Об этом у себя в соцсетях сообщает мэр города Иван Федоров.

Как сообщил градоначальник, колонну военной техники ВС РФ из Мелитополя уже зафиксировали в Чонгаре на въезде на оккупированный полуостров.

"Это было ожидаемо – стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов", – прокомментировал Федоров.

Он также уточнил, что россияне воруют автомобили местных жителей, чтобы вывезти из города награбленное.

"Владельцам авто следует заранее обезопасить свой транспорт. Ведь может так случиться, что эвакуироваться на нем будут "асвободители", – подчеркнул региональный политик.

О том, что российские войска перебрасывают свою технику в Крым, сегодня также написало местное украинское издание "Риа Мелитополь".

Как рассказали журналисты, захватчики специально отключили связь и интернет в населенных пунктах Запорожской области, чтобы местные жители не передавали данные о передвижении колонн.

"Во время отключения связи и интернета через город в сторону Крыма было переброшено огромное количество тяжелой военной техники", – уточнило издание.

Тем не менее население захваченного города видело, как россияне тянули в сторону полуострова разбитую технику. Через центр Мелитополя также проехала колонна, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-300.

Как стало известно, в Мелитополе ходят упорные слухи о том, что через неделю украинские военные зайдут в Мелитополь, что вызывает панику у коллаборантов.

Помимо этого, журналисты пишут о нескольких взрывах в Мелитополе, которые местные жители слышали в промежутке между 14:14 и 15.00. В это время произошло от 3 до 8 взрывов.

Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ освободили приграничный Волчанск Харьковской области. Город находится в 3 километрах от российской границы и был оккупирован армией РФ с первого дня полномасштабного вторжения — 24 февраля.

8 сентября около 6 часов утра в Мелитополе возле дома коллаборанта Юрия Онищука прогремело два взрыва. Он является членом местного российского штаба по подготовке к псевдореферендуму.