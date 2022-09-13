Вивозять крадене на чужих авто: окупанти тікають із Мелітополя до Криму, – Федоров

За словами мера міста, колону ворожої техніки з Мелітополя вже бачили у Чонгарі на адмінкордоні з півостровом.

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Російські окупанти почали виїжджати із захопленого Мелітополя до Криму. Про це у себе в соцмережах повідомляє мер міста Іван Федоров.

Як повідомив градоначальник, колону військової техніки ЗС РФ із Мелітополя вже зафіксували у Чонгарі на в'їзді на окупований півострів.

"Це було очікувано — стрімкий український наступ не залишає їм жодних шансів", — прокоментував Федоров.

Він також уточнив, що росіяни крадуть автомобілі місцевих мешканців, щоби вивезти з міста награбоване.

"Власникам авто слід заздалегідь убезпечити свій транспорт. Адже може так статися, що евакуюватимуться на ньому "визволителі", — наголосив регіональний політик.

Про те, що російські війська перекидають свою техніку до Криму, також написало місцеве українське видання "Ріа Мелітополь".

Як розповіли журналісти, загарбники спеціально відключили зв'язок та інтернет у населених пунктах Запорізької області, щоб місцеві жителі не передавали дані про пересування колон.

"Під час відключення зв'язку та інтернету через місто у бік Криму було перекинуто величезну кількість важкої військової техніки", — уточнило видання.

Проте населення захопленого міста бачило, як росіяни тягли у бік півострова розбиту техніку. Через центр Мелітополя також проїхала колона, зокрема зенітно-ракетні комплекси С-300.

Як стало відомо, у Мелітополі ходять чутки про те, що за тиждень українські військові зайдуть до Мелітополя, що викликає паніку у колаборантів.

Крім цього, журналісти пишуть про кілька вибухів у Мелітополі, які місцеві жителі чули у проміжку між 14:14 та 15:00. В цей час сталося від 3 до 8 вибухів.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ звільнили прикордонний Вовчанськ Харківської області. Місто знаходиться за 3 кілометри від російського кордону і було окуповане армією РФ з першого дня повномасштабного вторгнення — 24 лютого.

8 вересня близько 6 години ранку в Мелітополі біля будинку колаборанта Юрія Онищука пролунало два вибухи. Він є членом місцевого російського штабу з підготовки до псевдореферендуму.