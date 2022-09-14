" Участок 20 км": Арестович рассказал, где россияне еще пробуют идти в наступление

По словам советника ОП, оккупанты очень боятся, что ВСУ начнут большое контрнаступление на Запорожском направлении. Также они опасаются успеха украинских военных в Херсонской области.

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Советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович заявил, что россияне сейчас пытаются наступать лишь на одном участке фронта. Речь идет об участке в 20 км из 1300 км фронта, о чем Арестович рассказал во время эфира на канале Фейгин LIVE.

По его словам, этот участок находится в районе Бахмута, Донецкая область.

"Они сосредоточили там большие ресурсы, пытаются давить, потому что нужен хоть какой-то оперативный успех", — сказал советник ОП.

[ + – ] Арестович о наступлении российских военных.

Отметим, что российская пропаганда ранее заявила, что наемники из ЧВК "Вагнера" якобы смогли перерезать трассу Бахмут-Торец, оккупировав населенный пункт Николаевка.

Кроме того, во время того же эфира Арестович заявил, что россияне боятся контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. Российская пропаганда заявляет, что там украинские силы накопили очень большое количество техники.

"Мы ничего не может утверждать, но они утверждают, что мы как накопили там войск… При чем сделали это на ужасно широком участке фронта… и очень боятся, что ударим", — сказал Арестович.

Что касается Херсонского направления, то Арестович, ссылаясь на пропагандистские источники оккупантов, заявил, что ВСУ смогли немного продвинуться от Посад-Покровского.

Ранее Фокус сообщал, что в районе Балаклеи обнаружили остатки российского самолета Су-34 из Воронежа. Самолет-бомбардировщик, предположительно, был сбит в апреле. Он принадлежал 47-му бомбардировочного авиаполку.

Еще напомним, что контрнаступление ВСУ заставило Кремль просить о переговорах. По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, Украина начнет переговоры только после достижения всех целей на поле боя. А сейчас происходит переломный момент в войне, начавшейся в 2014 году.