"Ділянка 20 км": Арестович розповів, де росіяни ще намагаються йти в наступ

За словами радника ОП, окупанти дуже бояться, що ЗСУ почнуть великий контрнаступ на Запорізькому напрямі. Також вони побоюються успіху українських військових у Херсонській області.

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Радник Офісу президента (ОП) України Олексій Арестович заявив, що росіяни зараз намагаються наступати лише на одній ділянці фронту. Йдеться про ділянку за 20 км із 1300 км фронту, про що Арестович розповів під час ефіру на каналі Фейгін LIVE.

За його словами, ця ділянка знаходиться у районі Бахмута, Донецька область.

"Вони зосередили там великі ресурси, намагаються тиснути, тому що потрібний хоч якийсь оперативний успіх", — сказав радник ОП.

[ + – ] Арестович про настання російських військових.

Зазначимо, що російська пропаганда раніше заявила, що найманці з ПВК "Вагнера" нібито спромоглися перерізати трасу Бахмут-Торець, окупувавши населений пункт Миколаївка.

Крім того, під час того ж ефіру Арестович заявив, що росіяни бояться контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямі. Російська пропаганда заявляє, що там українські сили нагромадили дуже велику кількість техніки.

"Ми нічого не може стверджувати, але вони стверджують, що ми як накопичили там війська... При чому зробили це на жахливо широкій ділянці фронту... і дуже бояться, що вдаримо", — сказав Арестович.

Щодо Херсонського напряму, то Арестович, посилаючись на пропагандистські джерела окупантів, заявив, що ВСУ змогли трохи просунутися від Посад-Покровського.

Раніше Фокус повідомляв, що у районі Балаклії виявили залишки російського літака Су-34 з Воронежа. Літак-бомбардувальник, ймовірно, був збитий у квітні. Він належав 47-му бомбардувальному авіаполку.

Ще нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ змусив Кремль просити про переговори. За словами віце-прем'єра Ольги Стефанішиної, Україна розпочне переговори лише після досягнення всіх цілей на полі бою. А зараз відбувається переломний момент у війні, яка розпочалася у 2014 році.