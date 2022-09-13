Контрнаступление ВСУ заставило Кремль просить о переговорах: Киев отказал

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, Украина начнет переговоры только после достижения всех целей на поле боя. А сейчас происходит переломный момент в войне, начавшейся в 2014 году.

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины заставило официальные лица РФ обратиться к Киеву для возобновления переговоров, однако украинская сторона отказалась, так как военные цели в противостоянии с государством-агрессором еще не достигнуты. Об этом в интервью для France 24 заявила вице-премьер — министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Стефанишина сказала, что в последние дни российские официальные лица обращались к Украине для переговоров, но теперь у ее страны больше рычагов воздействия, и она начнет переговоры только после того, как достигнет своих военных целей", — говорится в публикации.

По словам журналистов, Стефанишина отметила, что сейчас россияне предлагают Киеву переговоры, чтобы остановить продвижение ВСУ в ходе контрнаступления.

В ходе беседы министр назвала данный этап противостояния поворотным моментом не только в полномасштабном вторжении войск РФ, начавшемся 24 февраля, но и во всей войне, которая продолжается с весны 2014 года. Стефанишина выразила уверенность, что временно оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей и Крым вернутся под контроль правительства Украины.

Помимо этого министр призвала лидеров европейских государств ввести дополнительные санкции в отношении РФ, отметив, что тема энергоресурсов России является ее слабым местом и ограничения должны быть направлены именно на этот сектор.

Напомним, по данным Министерства обороны Украины, с начала контрнаступательных действий со стороны ВСУ от оккупантов было освобождено около 6 тысяч квадратных километров территории.

Тем временем в Совете безопасности РФ недавно заявили, что намерены требовать капитуляции Киева в ходе возможных переговоров.