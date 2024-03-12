"Сформувати російську ідентичність": в РФ підготували програму "перевиховання" викрадених дітей

В цій методичці повномасштабне вторгнення подають як "ускладнення геополітичної ситуації", через яку сім'ї вимушені переселятися.

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В Росії розробили методичну основу, спрямовану на "перевиховання" насильно вивезених до РФ українських дітей, а також принцип цифрового стеження за ними. Про це йдеться у матеріалі видання "Медуза" з посиланням на дані Міністерства освіти РФ та представників відомства.

Зокрема, методичні рекомендації для вчителів передбачають, що вони повинні "перевиховати" молоде покоління українців, "враховуючи духовно-моральні цінності, історичні та національно-культурні традиції РФ". Наслідком таких дій має стати "формування російської ідентичності".

Окрім того, методики містять перелік фраз-маркерів "деструктивної ідеології" серед підлітків. Серед іншого, мова йде про "мародерську федерацію", "орків". Саму ж війну в Україні автори методички описали як "ускладнення геополітичної ситуації, яка змушує сім'ї переселятися".

Створення підліткового центру для перевиховання українських дітей

Також відомо, що разом з початком війни у системі Міносвіти створили підлітковий центр (ФЦ РПСП). Під час "інтеграції" дітей з України він організує проведення так званих "патріотичних семінарів та військово-спортивних ігор". Причому наголошуються, що нова структура була започаткована "саме для українських дітей". Зараз робота філій центру відбувається у Маріуполі та Донецьку, однак відомо про плани відкрити ще декількох філій на тимчасово захоплених територіях.

За словами чиновників, держава звертає особливу увагу до цих дітей через страх відносно них. Співрозмовник видання каже, що під час розмов постійно наголошується на тому, що українські діти є "потенційними терористами".

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Проводити цифрове стеження за дітьми Міністерству освіти допомагає Центр вивчення та мережевого моніторингу молодіжного середовища (АНО ЦИСМ), зазначили два співрозмовники "Медузи", які є представниками міністерства. Причому відомо, що ЦІСМ було розроблено спеціальну систему (АІС) "Профілактика", завдяки якій можна відстежувати "більш як 540 мільйонів" профілів підлітків у соціальних мережах.

Один зі співробітників російського Міносвіти, знайомий із роботою системи, наголосив, що мова йде про програму для підлітків "Великий Брат". Використовуючи нейромережі, він розробляє профіль ризиків окремо для кожної дитини: екстремізм, тероризм та суїцид. Крім того, він надсилає сигнали оператору (АІС) щодо цього, а також може передати інформацію до органів

За результатами роботи "Профілактики" на дітей створюють картки з відповідними рейтингами, залежно від показника "схильності до екстремізму".

Нагадаємо, що 8 березні у Державному департаменті США розповіли про намір допомогти у поверненні українських дітей.