"Винні понесуть відповідальність": Держдеп розповів, як США допоможуть повернути українських дітей

Дипломатичне відомство наголосило, що Міжнародна коаліція, до якої долучився Вашингтон, займається поверненням депортованих неповнолітніх українців, їхньою реінтеграцією, а також притягненням винних до відповідальності.

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Сполучені Штати Америки приєдналися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, які були депортовані Росією з рідної держави. Про це повідомили в Держдепі США.

"Сполучені Штати оголошують, що приєдналися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей як держава-член, щоб підтримати безпечне повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або насильницьким шляхом переміщені Росією, і гарантувати, що винні понесуть відповідальність", — сказано в повідомленні.

Також США заявили, що підтримують "Спільну декларацію щодо створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей".

У документі зазначено, що в доповіді від Генсека ООН "діти і збройні конфлікти" російську армію і пов'язані з нею формування занесено до списку сторін, які вчиняють грубі порушення щодо дітей.

Повідомляється, що члени коаліції опікуються підтримкою справедливого результату ситуації з незаконно депортованими і насильно переміщеними українськими дітьми.

Чим займається коаліція:

Підтримує принципи пункту 4 Формули миру Президента України Володимира Зеленського та Плану дій "Поверніть дітей UA", а також проводять консультації з національної безпеки та зовнішньої політики.

Докладають зусиль для повернення українських дітей відповідно до міжнародної практики та підтримують процес їхньої реінтеграції та возз'єднання з родинами.

Сприяють наданню необхідної гуманітарної, медичної та психологічної допомоги дітям та їхнім сім'ям, які постраждали від незаконної депортації та примусового переміщення росіянами.

Підтримують зусилля щодо притягнення винних в організації незаконної депортації та примусового передання українських дітей до відповідальності відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, ще 25 січня 2024 року ПАРЄ закликала країни-члени асамблеї визнати депортацію українських дітей геноцидом. Організація створить спеціальний Ad hoc комітет, який дасть змогу парламентаріям сприяти поліпшенню становища дітей України, де б вони не перебували.