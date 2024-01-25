ПАРЄ закликала країни-члени асамблеї визнати депортацію українських дітей геноцидом

Організація створить спеціальний Аd hoc комітет, який дозволить парламентарям сприяти поліпшенню становища дітей України, де б вони не перебували.

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У четвер, 25 січня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одностайно ухвалила резолюцію про становище дітей України і закликає країни-члени визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом. Про це повідомляє у власному Facebook народна депутатка, членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Вона нагадала, що ПАРЄ вже ухвалила у 2023 році Резолюцію №2495, а наразі новий документ містить додаткові положення щодо захисту українських дітей, де б вони не перебували.

"Важливо, що документ поновив положення про те, що депортація дітей України є воєнним злочином, злочином проти людяності та містить ознаки геноциду", — наголосила Євгенія Кравчук.

Нова Резолюція ПАРЄ щодо українських дітей — деталі

У новій Резолюції підкреслено важливість і необхідність посилення політичної підтримки, у тому числі гуманітарних організацій, які опікуються захистом переміщених дітей. Крім того, Резолюція підтримала ініціативу Bring Kids Back UA та створення Міжнародної коаліції країн з повернення маленьких українців.

Парламентська асамблея закликає:

ухвалити на рівні національних парламентів заяви та/або резолюції, що визнають депортації, насильницькі переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей геноцидом;

інформувати Україну про перетин кордону громадянами Російської Федерації, які незаконно усиновили чи встановили опікунство над українською дитиною;

запровадити та забезпечити подальше дотримання санкцій проти РФ та Білорусі, а також включити до санкційних списків осіб, причетних до депортації українських дітей;

оцінити участь представників медіа у пропагандистських кампаніях, організованих Росією та Білоруссю стосовно депортованих українських дітей, з метою вжиття відповідних заходів, наприклад, щодо відмови в акредитації та допуску на публічні заходи.

Окрім того, Асамблея посилить співпрацю шляхом створення Аd hoc комітету, який дозволить парламентарям сприяти поліпшенню становища дітей України, де б вони не перебували.

Депортація українських дітей

Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів Росії, за який Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна і дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової.

З самого початку російської агресії в Україні РФ депортувала на підконтрольні території тисячі українських дітей, і наразі ця цифра коливається від понад 19,5 тисяч до 307 тисяч, за інформацією, опублікованою у Вікіпедії. Дітей вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

27 квітня 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Росії.

27 листопада 2023 року в ПАРЄ почав працювати спеціальний комітет зі становища українських дітей, який працює над питаннями порушення прав дітей російськими окупантами, депортації та викрадення українських дітей.

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