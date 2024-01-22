Вибори президента ПАРЄ: хто став новим головою Парламентської асамблеї

Грецький політик уперше став очільником організації, проте переобрати його можуть тільки один раз і тільки на один рік.

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Новим президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вперше став представник Греції Теодорос Руссопулос. Про це повідомляють на акаунті ПАРЄ в соцмережі Х.

Термін повноважень Руссопулоса, який став 35-м президентом ПАРЄ з 1949 року, становить один рік і може бути подовжений тільки один раз ще на 365 днів.

Вибори президента ПАРЄ

Про обрання громадянина Греції головою Генасамблеї ПАРЄ повідомила також народна депутатка, членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

"Січнева сесія ПАРЄ офіційно стартувала. І вже перші новини: Теодорос Руссопулос — новий президент Парламентської асамблеї Ради Європи... Він був єдиним кандидатом", — підтвердила вона на своїй сторінці у Facebook 22 січня.

За її словами, грецький політик Теодорос Руссопулос був віцепрезидентом групи Об'єднаної загальноєвропейської політичної партії (EPP) і головою комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців і переміщених осіб.

"Новий президент ПАРЄ займає чітку позицію на підтримку України. Про це свідчать його голоси в рамках асамблеї на засудження російської агресії, а також його участь в Ad hoc комітеті з питань становища дітей України, засідання якого відбулося в грудні минулого року в Парижі", — додала нардепка від фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, що цю посаду обіймав Тіні Кокс, нідерландський політик лівого спрямування. Він виконував обов'язки президента ПАРЄ два роки поспіль.

Крім того, під час минулорічних виборів, результати яких стали відомі в січні 2023 року, на цю посаду претендував і українець — нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Мережко.

Крім того, слід зазначити, що ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала режим у РФ терористичним.

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Нагадаємо, Фокус писав, що глава ООН з надання допомоги Мартін Гріффітс прокоментував скорочення коштів, запитуваних для України.