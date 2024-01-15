"Навмисно скорочуємо": в ООН назвали причину зменшення допомоги Україні

За словами глави ООН з надання допомоги Мартіна Гріффітса, у світі є багато інших місць, які "привертають увагу", однак це не привід "забувати" про Україну.

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Глава Організації Об'єднаних Націй (ООН) з надання допомоги Мартін Гріффітс прокоментував скорочення коштів, запитуваних для України. Про це пише Reuters 15 січня.

"Будь ласка, не забувайте Україну, хоча у світі є багато інших місць, які привертають нашу увагу", — сказав Мартін Гріффітс під час звернення до дипломатів у Женеві.

Повідомляється, що в ООН закликали донорів виділити 4,2 мільярда доларів для підтримки постраждалих від повномасштабного вторгнення ЗС РФ українським громадам і біженцям у 2024 році.

Так, Агентство ООН у справах біженців просить для підтримки 2,3 мільйона українських біженців і громад, що їх приймають, 1,1 мільярда доларів. Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) запитує ще 3,1 мільярда доларів для допомоги 8,5 мільйонам жителів України.

Минулого року УКГВ запросило 3,9 мільярда доларів і отримало 67% від цієї суми. В ООН зазначили, що запит було скорочено, щоб віддати перевагу найбільш нужденним людям, оскільки інші гуманітарні кризи в усьому світі, зокрема в секторі Газа і Судані, також потребують фінансування.

"Ми навмисно скорочуємо суму грошей, яку ми просимо — не тому, що ми думаємо, що потреби зменшуються або війна стає кращою для народу України — а тому, що нам потрібно розставити пріоритети", — пояснив Гріффітс.

За даними УКГВ, понад 14,6 мільйона осіб, або 40% населення України, потребуватимуть гуманітарної допомоги цього року через вторгнення Росії. Понад 3,3 мільйона нужденних проживають у прифронтових районах, зокрема на окупованих Росією територіях, куди гуманітарні конвої УКГВ не можуть потрапити.

Нагадаємо, 12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про найбільший від початку повномасштабної війни пакет оборонної допомоги в розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Йдеться про навчання ще тисяч українських військових.

Раніше, 1 січня, президент Естонії Алар Каріс повідомив, що його країна надасть Україні допомогу на суму 1,2 мільярда євро до 2027 року. Він також заявив, що Євросоюз має наростити військове виробництво, а також "зняти обмеження на озброєння, що передається Україні".