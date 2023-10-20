Депортація українських дітей: РФ не вдасться обдурити світову спільноту, — правозахисниця

Правозахисниця Віра Ястребова сподівається, що в Міжнародному кримінальному суді у Гаазі дадуть всеосяжну оцінку злочинним діям Росії.

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Російська Федерація, яка займається депортацією українських дітей, має кілька цілей, але серед них немає гуманітарних. Всі росіяни, які причетні до цього злочину, не зможуть вийти сухими з води. Таку думку 20 жовтня висловила виконавча директорка Східної правозахисної групи, адвокатка та правозахисниця Віра Ястребова в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами правозахисниці, шляхом депортації дітей з України, Кремль розв’язав одразу кілька проблем.

" Є такий вислів: хочеш перемогти ворога — виховай його дитину. На мою думку, цим насамперед і керувалася Російська Федерація. Крім того, вони розв’язували ще й демографічне питання", — заявила Ястребова.

Вона зазначила, що, Росія, виховуючи маленьких українців у дусі своєї ідеології, готує для своєї армії потенційних солдатів.

"На сьогодні Російська Федерація розуміє, що, вкравши дітей з України, прокачавши їх своєю ідеологією, вони отримають те електоральне поле і тих, можливо, потенційних солдатів …", — вважає правозахисниця.

Ястребова зауважила, що сама депортація, оформлення українським дітям російських документів, направлення їх на виховання у прийомні російські сім’ї та перешкоджання поверненню додому, свідчать про антигуманні цілі РФ. "Я впевнена у тому, що не вдасться (Росії — ред.) виправдатися, обдурити міжнародну спільноту та вийти з води сухими", — заявила вона.

Для України пріоритетом залишається повернення дітей.

Фокус писав, що 14 вересня Україна повернула ще 11 дітей з окупованої частини Херсонської області. У більшості з них є батьки.

Крім того, 13 вересня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося повернути ще трьох дітей з тимчасово окупованих територій і регіонів Росії.