Україна повернула ще 11 дітей з окупованої частини Херсонщини, — ОВА

З початку 2023 року Україні вдалося повернути 112 викрадених дітей Херсонщини. У більшості з них є батьки.

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Одинадцятеро дітей з Херсонської області 14 вересня повернулися з тимчасово окупованого лівобережжя, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) у телеграм-каналі. Наймолодшій дитині три роки, а серед 11 юних жителів Херсонщини лише у двох немає батьків.

"Одинадцять дітей із Херсонської області – знову вдома. Їх вдалося повернути на підконтрольну Україні територію із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області", – йдеться у повідомленні.

Над визволенням викрадених дітей напружено працювали організація Save Ukraine, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Мінреінтеграції, ГС "Українська мережа за права дитини", органи опіки та піклування, служби у справах дітей.

Викрадення українських дітей — що відомо

З самого початку російської агресії в Україні РФ депортувала на підконтрольні території тисячі українських дітей, і наразі ця цифра коливається від понад 19,5 тисяч до 307 тисяч, за інформацією, опублікованої у Вікіпедії. Дітей вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину. Після примусового вивезення дітей окупанти віддають їх на усиновлення до російських сімей, надають їм російське громадянство і перешкоджають возз’єднанню з батьками та родичами. Вкрадені діти піддаються русифікації, що може вважатися актом геноциду, бо має на меті стерти їхню національну ідентичність.

У Держдумі РФ офіційно визнали, що з 2014 року до Росії депортували 700 тисяч українських дітей, проте РФ не надає жодних даних про них: невідомо, де вони перебувають і в яких умовах. Також стало відомо, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Пізніше з’ясувалось, що до депортації українських дітей причетна й Білорусь. Ще на початку літа білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Світова спільнота засудила ці дії російської влади, оголосивши їх воєнними злочинами. Так, проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом, одноголосно підтримав Сенат США, а ООН заявила, що ці депортації є воєнними злочинами, що звинувачення достовірні, і російська влада відправляла українських дітей до Росії на усиновлення в межах масштабної програми. Визнала геноцидом депортацію українських дітей й Парламентська асамблея Ради Європи. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт чинного президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової саме через незаконну депортацію українських дітей.

Проте Україна продовжує боротися за кожну дитину. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, уже розроблено механізм повернення українських дітей у кілька етапів, проте справа просувається не так швидко, як цього прагне українська сторона.

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"Є напрацьовані механізми": Лубінець розповів, як повернути близьких із РФ і ТОТ (відео)

Нагадаємо, Фокус писав, що 13 вересня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося повернути ще трьох дітей із тимчасово окупованих територій та регіонів Росії. 12 вересня Україна повернула ще 13 дітей з окупованих територій Херсонської, Луганської та Запорізької областей. 8 вересня Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації. Один із них пережив російський полон і допити за надуманими звинуваченнями.

Загалом лише команді благодійної організації Save Ukraine на сьогодні вдалося повернути в Україну 161 дитину.