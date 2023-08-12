"Є напрацьовані механізми": Лубінець розповів, як повернути близьких із РФ і ТОТ (відео)

Український омбудсмен закликав українців не їхати самостійно на пошуки депортованих дітей і родичів, оскільки є ризик стати заручниками окупантів.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як діяти українцям, які хочуть повернути близьких, вивезених до Російської Федерації або на окуповані території. Про це омбудсмен повідомив в ефірі телемарафону 11 серпня.

Чиновник заявив, що громадянам України, які хочуть повернути своїх дітей, рідних, близьких, утримуваних російськими окупантами, потрібно насамперед написати відповідну заяву в Національну поліцію.

Потім потрібно звернутися в офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

"У нас є напрацьовані механізми. Я не можу розкривати деталі, але ви бачите, що ми повертаємо українських дітей з території Росії", — зазначив омбудсмен.

Дмитро Лубінець застеріг українців від самостійних поїздок на окуповані території або в РФ, оскільки існує ризик, що окупанти їх затримають.

"Ми робимо це так, щоб у нас додатково не з'явилися чергові цивільні заручники", — підсумував Лубінець.

Дмитро Лубінець про повернення депортованих близьких

Нагадаємо, 9 серпня пресслужба уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомила, що уряд розробив спеціальну процедуру, яка допоможе дітям отримати виплати, зокрема за втрати годувальника, який зник за особливих обставин.

Ми також повідомляли, що згідно з розслідуванням ЗМІ від 9 серпня, російський чиновник Олексій Петров, який пов'язаний із депортацією українських дітей, у підлітковому віці був пов'язаний в Інтернеті з рухами прихильників переваги білої раси та неонацистів.