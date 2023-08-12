"Есть наработанные механизмы": Лубинец рассказал, как вернуть близких из РФ и ВОТ (видео)

Украинский омбудсмен призвал украинцев не ехать самостоятельно на поиски депортированных детей и родственников, так как есть риск стать заложниками оккупантов.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, как действовать украинцам, которые хотят вернуть близких, вывезенных в Российскую Федерацию или на оккупированные территории. Об этом омбудсмен сообщил в эфире телемарафона 11 августа.

Чиновник заявил, что гражданам Украины, которые хотят вернуть своих детей, родных, близких, удерживаемых российскими оккупантами, нужно прежде всего написать соответствующее заявление в Национальную полицию.

Затем нужно обратиться в офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"У нас есть наработанные механизмы. Я не могу раскрывать детали, но вы видите, что мы возвращаем украинских детей с территории России", — отметил омбудсмен.

Дмитрий Лубинец предостерег украинцев от самостоятельных поездок на оккупированные территории или в РФ, так как существует риск, что оккупанты их задержат.

"Мы делаем это так, чтобы у нас дополнительно не появились очередные гражданские заложники", — заключил Лубинец.

Дмитрий Лубинец о возвращение депортированных близких

Напомним, 9 августа пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщила, что правительство разработало специальную процедуру, которая поможет детям получить выплаты, в частности при потере кормильца, пропавшего при особых обстоятельствах.

Мы также сообщали, что согласно расследованию СМИ от 9 августа, российский чиновник Алексей Петров, который связан с депортацией украинских детей, в подростковом возрасте был связан в Интернете с движениями сторонников превосходства белой расы и неонацистов.