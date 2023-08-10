Чиновник Кремля, который связан с депортацией украинских детей, был фанатом неонацизма, — СМИ

Расследователи нашли в соцсетях Алексея Петрова отсылки к Адольфу Гитлеру и символы, которые активно используются сторонниками "превосходства белой расы".

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Алексей Петров, работающий помощником уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, в подростковом возрасте был связан в Интернете с движениями сторонников превосходства белой расы и неонацистов. Об этом пишет Reuters 9 августа.

Сообщается, что 27-летний россиянин в декабре прошлого года попал под санкции Евросоюза в связи с причастностью к "незаконной перевозке украинских детей в Россию и их усыновлению российскими семьями".

Журналисты выяснили, что в возрасте 16-19 лет он разместил как минимум три поста в социальных сетях, содержащих видео, изображения или сообщения ультраправой российской организации, а также три изображения, связанные с неонацизмом.

К примеру, в 2012 году Петров разместил в соцстетях фотографию, на которой изображена футболка с вариацией кельтского креста и бейсболка с цифрами "88", напечатанными спереди.

В том же году он поделился видео, связанным с группой Wotanjugend, участники которой, по данным СМИ, являются сторонниками превосходства белой расы.

Публикация Андрея Петрова

Кроме того, ник Алексея Петрова в Skype wotan_jugend8989 созвучен с названием организации Wotanjugend, а в его в псевдониме в Instagram anat1k8814 расследователи нашли отсылку с Адольфу Гитлеру.

Как отмечают авторы статьи, цифра 88 обычно используется неонацистами, потому что оба слова в приветствии Хайль Гитлер (Heil Hitler) начинаются с восьмой буквы алфавита.

Что касается цифры 14, в неонацистских кругах она обозначает слоган "Четырнадцать слов", сформулированный членом американской группы сторонников превосходства белой расы "Орден" Дэвидом Лейном.

В комментарии СМИ Петров заявил, что не может вспомнить, что он публиковал много лет назад, а также заявил, что с тех пор паблики могли поменять названия. Он также утверждает, что никогда не был членом и не имел учетных записей в социальных сетях, связанных или связанных с неонацизмом.

Напомним, 21 июня представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы "больна" болезнью под названием "нацизм".

Мы также сообщали, что 23 июня израильский посол в Украине Михаил Бродский прокомментировал обвинения МИД РФ в причастности Израиля к "прославлению нацизма".