"Прославляют нацизм": в Кремле выступили с резким обвинением Израиля

Представители МИД РФ негативно высказались в сторону Израиля из-за их поддержки идеи переименования улиц в Украине в честь героев войны.

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В ответ на обвинения российского Министерства иностранных дел о причастности Израиля к "прославлению нацизма", израильские представители призвали Россию "не указывать" им, то есть не вмешиваться во внутренние дела Израиля. Об этом сообщил пресс-атташе израильского МИДа Лиор Хайят в Twitter.

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что неправильно связывать поддержку Украины и оказание помощи с условием, что Украина прекратит переименовывать улицы и не будет отождествлять с героями сторонников Бандеры или Мельника.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ, Мария Захарова, ответила на его заявление, сказав: "Если, по мнению Михаила Бродского, Киев считает, что имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля. Никто не имеет права на таких героев".

В своем выступлении она выразила негативное отношение к Бандере и Мельнику, описывая их как фигуры, вызывающие негативные эмоции. Она также выразила мнение, что такое прославление является формой поддержки нацизма.

"Позиция Израиля, отвергающая возвеличивание соучастников убийства евреев, остается неизменной. Никто не в праве указывать государству Израиль, МИДу Израиля и израильским дипломатам на важность сохранения памяти Холокоста и борьбы с искажением исторической правды", — отметил он.

Напомним, что 21 июня росСМИ распространили фейк о паспорте Израиля Елены Зеленской. Слова на иврите написаны обратно. Фактически страну Израиль назвали "Иларши", а имя первой леди Украины написано неправильно и тоже задом наперед ("Ксаналез").

Еще сообщалось, что военный эксперт заявил, что Израиль может продать танки "Меркава" Польше и Украине. По его словам, у Киева есть бронетехника, но готовится к продолжению войны и в следующем году. По его словам, танки "Меркава" могут быть усовершенствованы.