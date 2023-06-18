Мощь и маневренность: Израиль может продать танки "Меркава" Польше и Украине, – эксперт

Эксперт по безопасности в Польше отметил, что у Киева есть бронетехника, но готовится к продолжению войны и в следующем году. По его словам, танки "Меркава" могут быть усовершенствованы.

Related video

Израильские танки "Меркава" (Merkava Mk.2 и Mk.3) могут отправить в два европейских государства, вероятно речь идет о Польше и Украине. Об этом сообщает авторитетное израильское издание Walla со ссылкой на неназванного эксперта по безопасности в Польше.

На прошлой неделе выяснилось, что израильское Минобороны якобы под давлением американского правительства выразило готовность реализовать эту тяжелую бронетехнику производства 90-х годов государствам Европы. Эксперт по безопасности в Польше предположил, что танки "Меркава" предназначены для снабжения его страной, а также и для использования Украиной.

В настоящее время якобы продолжаются переговоры с двумя неназванными европейскими государствами. Представитель оборонной сферы Израиля рассказал журналистам, что соглашение пока еще не закрыто и соответствующие дискуссии продолжаются.

Эксперт по безопасности в Польше, фамилию которого в сообщении СМИ не назвали, отметил, что "Украина имеет танки и БТР, но она готовится к продолжающейся войне, а также уже пытается собрать силы до конца 2024 года". По его словам, существует возможность усовершенствования танков в Израиле или в партнерстве с польскими оборонными промышленниками, имеющими для этого ресурсы.

"Всем известно, какое значение танк играет на поле боя. Огневая мощь, маневренность и защита являются значительным добавленным преимуществом в бою", – говорится в сообщении.

В материале указано, что власти Израиля решили помочь Украине по просьбе США. Ранее ближневосточное государство все же прилагало усилия поддерживать стабильные отношения с Москвой и непрерывно продвигать механизм предотвращения российско-израильских трений в Сирии.

Напомним, Ynet 15 июня сообщило, что две неназванные страны получат танки израильского производства. Одна из них как сотнями закупает списанные израильские танки "Меркава Mk.2" и "Меркава Mk.3". Ранее Израиль не продавал эту тяжелую бронетехнику за границу, за исключением разве что инженерных машин на базе "Меркавы". К соглашению якобы относятся и США, которые одобрили продажу этих танков в обе неназванные страны.