Міць і маневреність: Ізраїль може продати танки "Меркава" Польщі та Україні, – експерт

Експерт з безпеки в Польщі зазначив, що Київ має бронетехніку, але готується до продовження війни й у наступному році. За його словами, танки "Меркава" можуть бути вдосконалені.

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Ізраїльські танки "Меркава" (Merkava Mk.2 і Mk.3) можуть відправити до двох європейських держав, ймовірно йдеться про Польщу та Україну. Про це інформує авторитетне ізраїльське видання Walla з посиланням на неназваного експерта з безпеки в Польщі.

Минулого тижня з'ясувалося, що ізраїльське Міноборони нібито під тиском американського уряду висловило готовність реалізувати цю важку бронетехніку виробництва 1990-х років державам Європи. Експерт з безпеки в Польщі припустив, що танки "Меркава" призначені для постачання до його країни, а також й для використання Україною.

Наразі нібито тривають перемовини з двома неназваними європейськими державами. Представник оборонної сфери Ізраїлю розповів журналістам, що угоду наразі ще не закрито й відповідні дискусії тривають.

Експерт з безпеки в Польщі, прізвище якого у повідомленні ЗМІ не назвали, зазначив, що "Україна має танки й БТР, але вона готується до війни, яка триває, і вже намагається зібрати сили до кінця 2024 року". За його словами, існує можливість вдосконалення танків в Ізраїлі або в партнерстві з польськими оборонними промисловцями, які мають для цього ресурси.

"Усім відомо, яке значення танк відіграє на полі бою. Вогнева міць, маневреність і захист є значною доданою перевагою в бою", – йдеться у дописі.

У матеріалі вказано, що влада Ізраїлю вирішила допомогти Україні через прохання США. Раніше близькосхідна держава все ж докладала зусилля підтримувати стабільні відносини з Москвою та безперервно просувати механізм запобігання російсько-ізраїльським тертям у Сирії.

Нагадаємо, Ynet 15 червня повідомило, що дві неназвані країни отримають танки ізраїльського виробництва. Одна з них наче сотнями закуповує списані ізраїльські танки "Меркава Mk.2" та "Меркава Mk.3". Раніше Ізраїль не продавав цю важку бронетехніку за кордон, за винятком хіба що інженерних машин на базі "Меркави". До угоди нібито мають відношення і США, які схвалили продаж цих танків в обидві неназвані країни.