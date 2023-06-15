Історична подія: Ізраїль сотнями експортує танки "Меркава" до Європи, — ЗМІ

Раніше Ізраїль не продавав танки "Меркава" за кордон, за винятком хіба що інженерних машин на базі "Меркави".

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Дві неназвані країни — причому одна з них із Європи — сотнями закуповують списані ізраїльські танки "Меркава Mk.2" та "Меркава Mk.3". Про це повідомляє Ynet.

Раніше Ізраїль не продавав танки "Меркава" за кордон, за винятком хіба що інженерних машин на базі "Меркави". До угоди мають відношення і США, які схвалили продаж цих танків в обидві неназвані країни. До того ж, на танках встановлені американські двигуни.

Танки "Меркава"

"Меркава" вважається одним із символів Армії оборони Ізраїлю, і через 40 років, відколи вони надійшли на озброєння ізраїльських сил, може початися їхній експорт до Європи.

Перша версія — "Меркава Mk.1" — випущена в 1979 році. Остання ж модифікація танка зветься "Меркава Барак".

Танки "Меркава" Танки "Меркава"

Танк розвиває швидкість до 60 км/год, комплектується вбудованим лазерним далекоміром, перископічним оглядовим приладом та іншими технологіями. На "Меркава Mk.2" встановлено зброю М68 105 мм, у "Меркава Mk.3" є гладкоствольна гармата MG253 калібру 120 мм.

Нагадаємо, що у Пентагоні оцінили терміни завершення війни в Україні як "марафон, а не спринт". Голова Міноборони США Ллойд Остін дав свій прогноз.

Також повідомлялося, що бійці "Білого вовка" блискавично атакували ЗС РФ та знищили 14 одиниць техніки за ніч.