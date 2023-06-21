Представительница российского министерства Мария Захарова убеждена, что у "киевского режима" якобы нет шансов на выздоровление от "неонацизма".

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Украина — якобы "больное" государство. Об этом заявила во время брифинга официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова, как известно из опубликованного 21 июня в соцсетях видео.

"Киевский режим давным-давно болен — болен неизлечимо. И эта болезнь называется неонацизм", — подчеркнула она.

Захарова добавила, что, когда общество охватывает этот "недуг", люди не способны мыслить логически и руководствоваться моралью.

Напомним, 21 июня стало известно о задержании в РФ мужчины за финансовую поддержку ВСУ. Теперь россиянину грозит от 12 до 20 лет заключения за государственную измену. По данным следствия, он донатил криптовалюту на беспилотники, прицелы и боеприпасы для защитников через третьих лиц.

Ранее, 20 июня, российская Госдума приняла в третьем чтении поправки об освобождении заключенных от наказания, если они подписывают контракт с ВС РФ. Военные части, по плану чиновников, будут должны отслеживать поведение осужденных в армии.

19 июня журналисты со ссылкой на собственные источники рассказали, что у Кремля возникли проблемы с поиском иностранца-модератора выступления президента страны-агрессорки Владимира Путина на ПМЭФ. Впоследствии на его роль выбрали "образцового американца" советского происхождения Дмитрия Саймса.