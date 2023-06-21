Донатил на ВСУ: в России задержали мужчину за финансовую помощь украинской армии

Мужчина, как считает следствие, переводил личные средства черех третьих лиц, проживающих в Украине, для приобретения вооружения и амуниции. Жителю Хабаровского края грозит до 20 лет лишения свободы.

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ФСБ задержала жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края по делу о госизмене из-за финансирования ВСУ через криптовалюту, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-релиз спецслужбы.

Известно, что подозреваемый с помощью криптовалютных инструментов переводил личные денежные средства через третьих лиц, которые проживают на территории Украины, на счет зарубежного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных тепловизионных прицелов, летательных аппаратов, боеприпасов и медицинского обмундирования.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье "Государственная измена". Ему грозит срок от 12 до 20 лет, или пожизненное лишение свободы.

ФСБ продолжает проводить оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Это не первый случай, когда в Хабаровском крае задерживают граждан за помощь ВСУ.

Известно, что 11 апреля 2023 года ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Хабаровска, который переводил личные денежные средства Вооруженным силам Украины для приобретения оружия, боеприпасов и обмундирования. Его также обвинили по статье 275 УК РФ "Государственная измена", которая предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с возможным дополнительным штрафом до 500 тыс. рублей.

20 июня, сообщалось о том, что в России задержали украинца по подозрению в шпионаже. Российская спецслужба подозревает 44-летнего украинца в передаче сведений военного характера, которые якобы будут использованы против безопасности РФ.

14 июня сообщалось о том, что в Белгородской области будут судить подростка, который пытался вступить в Легион "Свобода России". По данным журналистов, юноша 3 июня прибыл в населенный пункт Крутой Лог, где якобы планировал незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска и присоединиться к украинской армии.