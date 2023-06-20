Грозит до 20 лет лишения свободы: в России задержали украинца по подозрению в шпионаже

Российская спецслужба подозревает 44-летнего украинца в передаче сведений военного характера, которые якобы будут использованы против безопасности РФ

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ФСБ задержала в Кабардино-Балкарской Республике гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу СБУ, сообщает российское информационное агенство ТАСС.

По информации СМИ, ФСБ России на территории города Нальчика пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины.

Сообщается, что задержанный, якобы, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передавал сведения военного характера для их использования против безопасности РФ.

Следственными органами ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

14 июня сообщалось о том, что в Белгородской области будут судить подростка, который пытался вступить в Легион "Свобода России". По данным журналистов, юноша 3 июня прибыл в населенный пункт Крутой Лог, где якобы планировал незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска и присоединиться к украинской армии.

Ранее, 30 марта, Фокус писал о том, что в России ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal. Спецслужбы РФ задержали корреспондента Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Его подозревают в "шпионаже". В редакции WSJ уже выразили "обеспокоенность безопасностью своего журналиста".