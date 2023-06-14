По данным журналистов, юноша 3 июня прибыл в населенный пункт Крутой Лог, где якобы планировал незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска и присоединиться к украинской армии. Однако его задержали в тот же день.

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В Белгородской области задержан подросток, пытавшийся вступить в легион "Свобода России". Об этом сообщает российское медиа Baza.

Как отмечают журналисты, в начале июня 17-летний Дмитрий С. был задержан в селе Крутой Лог Белгородской области.

В ходе обыска в его телефоне были обнаружены координаты и фотографии российских военных и полицейских. Через несколько дней парень признался, что планировал вступить в запрещенную в РФ организацию Легион "Свобода России".

3 июня Дмитрий прибыл в Крутой Лог из поселка Разумное. Согласно версии следствия, он планировал незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска и присоединиться к украинской армии. Однако его задержали в тот же день.

Сейчас, по информации источника, на подростка возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 7 июня стало известно, что в Белгородской области подросток подверг критике войну России против Украины и был задержан ФСБ РФ на основании обвинений в минировании автомобиля представителя структуры. В отношении членов семьи задержанного проводят следственные действия.

А 5 июня российские повстанцы заявили, что контролируют Новую Таволжанку. Добровольцы отметили, что этот населенный пункт — не какое-нибудь маленькое заброшенное село. До начала активных боев в городке проживало пять тысяч человек. Войска России не могут вернуть его под контроль.