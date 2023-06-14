Намагався вступити до Легіону "Свобода Росії": у Бєлгородській області судитимуть підлітка

За даними журналістів, юнак 3 червня прибув до населеного пункту Крутий Лог, де нібито планував незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску та приєднатися до української армії. Проте його затримали того ж дня.

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У Бєлгородській області затримано підлітка, який намагався вступити до легіону "Свобода Росії". Про це повідомляє російське медіа Baza.

Як зазначають журналісти, на початку червня 17-річного Дмитра С. було затримано у селі Крутий Лог Бєлгородської області.

Під час обшуку в його телефоні було виявлено координати та фотографії російських військових та поліцейських. За кілька днів хлопець зізнався, що планував вступити до забороненої в РФ організації Легіону "Свобода Росії".

3 червня Дмитро прибув у Крутий Лог із селища Розумне. Згідно з версією слідства, він планував незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску та приєднатися до української армії. Проте його затримали того ж дня.

Наразі, за інформацією джерела, на підлітка порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, що 7 червня стало відомо, що в Бєлгородській області підліток розкритикував війну Росії проти України і був затриманий ФСБ РФ на підставі звинувачень у мінуванні автомобіля представника структури. Стосовно членів сім'ї затриманого проводять слідчі дії.

А 5 червня російські повстанці заявили, що контролюють Нову Таволжанку. Добровольці зазначили, що цей населений пункт — не якесь маленьке занедбане село. До початку активних боїв у містечку мешкало п'ять тисяч людей. Війська Росії не можуть повернути його під контроль.