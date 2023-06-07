Не поддержал войну против Украины: в РФ по подозрению в "терроризме" будут судить 16-летнего подростка

В России 16-летний парень публиковал сообщения в соцсети "ВКонтакте" против "СВО" и был обвинен в терроризме. Во время обыска силовики якобы обнаружили у подростка взрывчатку.

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В Белгородской области подросток подверг критике войну России против Украины и был задержан ФСБ РФ на основании обвинений в минировании автомобиля представителя структуры. Об этом сообщили в Telegram-канале "Досье шпон".

Молодого человека обвинили в терроризме. Причиной стало то, что у 16-летнего школьника в рюкзаке якобы обнаружили взрывчатку.

Наблюдали так называемые правоохранители за подростком еще год назад. Тогда 15-летний парень публиковал сообщения в соцсети "ВКонтакте" о войне России против Украины. Сотрудники местного МВД ограничились профилактическим разговором со школьником и его мамой.

Прошел год, ситуация на территории Белгородской области ухудшилась. В этот момент силовики решили обвинить этого подростка в терроризме. Правоохранители организовали "сделку" по задержанию парня. У него якобы обнаружили в его рюкзаке взрывчатку. По легенде силовиков, он пытался прикрепить ее к транспортному средству сотрудника ФСБ.

В отношении членов семьи задержанного проводят следственные действия. Силовики также могут придумать какое-нибудь дело и против них.

Ситуация в Белгородской РФ и рейды повстанцев

Командир РДК Денис Никитин 6 июня заявил о ликвидации десятков военных РФ. По его словам, бойцы ведут полноценные атаки на территорию России. Добровольцам удается захватить пленных и разное вооружение.

Также 5 июня российские повстанцы заявили, что контролируют "Новую Таволжанку". Добровольцы отметили, что этот населенный пункт — не какое-нибудь маленькое заброшенное село. До начала активных боев в городке проживало пять тысяч человек. Войска России не могут вернуть его под контроль.

Напомним, 6 июня ФСБ России обвинило Украину в подготовке теракта с применением "грязной бомбы". По версии вражеского следствия руководитель ГУР Кирилл Буданов якобы создал отдельное подразделение для атак на инфраструктуру РФ. Один из задержанных пилотов признался, что был направлен в страну-агрессорку для того, чтобы бомбить Брянскую область.